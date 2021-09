Emmy 2021: The Crown, Mare of Easttown y Ted Lasso, las grandes ganadoras de la ceremonia

Las series ganadoras de los Emmy 2021

Luego de un año sin ceremonias presenciales, se llevó a cabo la entrega número 73 de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense. Y, sin muchas sorpresas, los galardonados coincidieron con las predicciones que se realizaron previas a ceremonia que tuvo lugar este domingo en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

The Crown

La historia de la reina de Inglaterra Isabel II conquistó el corazón de todos y esta noche se consagró como la mejor del año. Con 24 nominaciones, la serie que recorre el reinado más largo de ese país tuvo un elenco que fue cambiando a lo largo de las temporadas y logró alzarse con los premios más importantes.

Esta temporada trajo varias historias que muy cercanas, como el desamor entre Lady Di (Emma Corrin) y el Príncipe Carlos (Josh O Connor, quien se llevó el Emmy al Mejor actor en una serie dramática), la llegada al poder de la primera ministra Margaret Thatcher (interpretada por Gillian Anderson que se alzó con el premio a Mejor actriz secundaria en drama 24 años después de llevarse otro Emmy por The XFiles), y la guerra de Malvinas. La reina estuvo en manos de Olivia Colman que se llevó el Emmy a la mejor actriz en drama y se lo dedicó a su papá, que falleció por COVID19.

Gillian Anderson se llevó el Emmy por su interpretación de Margaret Thatcher en la serie The Crown

Una serie perfecta, exquisita desde el guión, la dirección hasta rigurosidad de los decorados, el vestuario, que supo acomodarse a los cambios de elenco y logró en esta cuarta temporada deslumbrar y ofrecer 8 episodios sin fallas ni baches. Solo restan dos temporadas para la despedida de The Crown, un caballito de batalla de Netflix que se convirtió en una de las ficciones más premiadas de la plataforma.

En esta premiación también se llevó un galardón Peter Morgan por el episodio War y la directora de ese mismo capítulo, Jessica Hobbs. Tobbas Menzies, en tanto, también se llevó el Emmy por su interpretación del Príncipe Felipe de Edimburgo.

Mare of Easttown

Protagonizada por Kate Winslet, la miniserie de HBO se llevó tres de los premios más importantes. La historia se centra en la detective Mare que vive en un pequeño pueblo de Pensilvania y debe resolver un caso policial, mientras lidia con su propio drama y el duelo que atraviesa. Por supuesto, la actriz de Titanic se llevó su Emmy a la Mejor actriz en una miniserie. Es el segundo en su carrera.

Kate Winslet la protagonista de Mare of Easttown, una de las grandes ganadoras de esta noche

Evan Peters el actor que interpretó a Colin Zabel, el nuevo compañero de Mare que llega al pueblo para resolver el caso de esta jovencita asesinada, se llevó el premio a Mejor actor secundario en miniserie. Otra de las ganadoras fue Julianne Nicholson por su papel de Lori Ross. Ella es la clásica mujer ama de casa, madre de dos, que perdona infidelidades por amor a su marido. Easttown es un lugar olvidado en el medio de Estados Unidos, lejos de la opulencia de las grandes ciudades que se suelen ver en las diferentes series. Allí conviven adictos, jóvenes sin posibilidades de progreso, marginados. Es el clásico white trash, esa clase social que no logra salir de la pobreza independientemente del gobierno de turno.

Pero Mare of Easttown es mucho más que un simple policial, es una historia de un duelo, de resiliencia, de rearmar la vida, de barajar y dar de nuevo. Kate Winslet logró con Mare uno de sus mejores personajes porque muestra a una mujer rota por dentro, que debe hacerse cargo de su hija, del duelo del suicidio de su hijo, de la crianza de su nieto y de un ex marido que volvió a armar su vida. Pero, sin dudas, sus mejores momentos se dan cuando interactúa con su madre Helen (Jean Smart que se llevó un Emmy esta noche por otra serie de HBO, Hacks), una mujer que acompaña pero que opina por demás en la vida de su hija que lucha con diferentes frentes. Allí vive un enfrentamiento constante, un tira y afloje que aporta un alto nivel intelectual.

Ted Lasso

Era casi un voto cantado. La serie se llevó el Emmy a la Mejor comedia y Jason Sudeikis como Mejor actor en una comedia. Su interpretación de un entrenador de fútbol americano que se va a Inglaterra y termina dirigiendo a un equipo de fútbol inglés le dio la fama mundial que le faltaba a su carrera. La serie que cuenta con 2 temporadas de 18 episodios de 30 minutos y se puede ver en la plataforma AppleTV.

Jason Sudeikis, el rey de la comedia. La serie Ted Lasso fue la gran ganadora de la noche de los Emmy

La serie cuenta también la historia de Rebecca Welton (Hannah Waddingham que se llevó el Emmy a Mejor actriz secundaria en esta entrega), la nueva dueña de uno de los peores equipos de la Premier League, AFC Richmond. Ella solo desea vengarse de su ex marido, también ex dueño del equipo de fútbol, que le fue infiel. Y su plan es hundir definitivamente al equipo para terminar de destruir a su ex. Ahí entra en escena Ted Lasso, este entrenador de fútbol americano de Kansas City que nada sabe del fútbol inglés. Una historia desopilante, llena de humor y situaciones ridículas que divierten.

Una ficción que construyó personajes secundarios perfectos como el utilero Nathan Shelley (Nick Mohammed) que se reserva sus opiniones pero sabe mucho de fútbol; Keeley Jones (Juno Temple también nominada a un premio Emmy) una bella modelo en pareja con un jugador arrogante del equipo y el líder del equipo Roy Kent (Brett Goldstein que esta noche se alzó con el Emmy a Mejor actor secundario).

Pero sin duda el alma de Ted Lasso es Jason Sudeikis que es el creador de esta joya, además de productor, guionista y actor central de la historia. Un premio super merecido para una ficción que logró divertir en plena pandemia cuando se estrenó en completo lock down.

