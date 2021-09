Larry de Clay, uno de los históricos de ShowMatch: “Si me dicen ‘gordo chupamedias’, no me mueve un pelo de los que no tengo”

Larry de Clay, un fiel soldado de Marcelo Tinelli que tiene un gran costado solidario

“Tengo el récord de ser el que entró y nunca se fue”. Con mucho orgullo, Larry de Clay se jacta de ser el histórico y fiel compañero de Marcelo Tinelli, a quien acompaña desde hace 25 años, primero en VideoMatch en donde el humor era el protagonista y, desde 2006, con el formato del Bailando, que este 2021 se transformó en La Academia. En una charla distendida con Teleshow, en el bar de los Estudios Baires de Don Torcuato desde donde se emite ShowMatch, el humorista que está a punto de cumplir 60 años hace un repaso de su carrera y su labor solidaria. Y también habla de Rosita, su novia desde hace casi cinco años, con quien planea casarse en marzo.

“Soy leal, por eso soy peronista como soy. Después si la gente dice ´gordo chupamedias´ o ´vos sin Tinelli no podés laburar´, la verdad, no me mueve un pelo que no tengo”, señala con firmeza Raúl Germán Biaggioni, tal es su verdadero nombre. En ese sentido, le hace frente a las críticas que recibe por su inclinación política, aunque aclara que no es su intención conseguir ningún cargo.

—¿Cuándo surgió tu vocación solidaria?

—Vengo de un hogar de mucha militancia en el peronismo, mi abuelo, mi padre, y de mucha fe cristiana, católicos. Yo no hago nada extraordinario, hago lo que vi que hacía mi familia, no estoy inventando nada. Sí soy cristiano y peronista, que son doctrinas que tienen que ver con el humilde, con el que menos tiene, entonces mejor que decir es hacer. Porque si vas a misa o a una unidad básica y no ayudás, no tiene sentido. Lo hago porque hay que hacerlo, yo ya tengo trabajo, nunca usé la política para el trabajo, y el día que no tenga seguiré trabajando de lo que hice siempre, que es actuar.

Las distintas labores solidarias de Larry de Clay

—¿No tenés en mente entonces participar en política?

—No, yo hago política desde la acción solidaria, no estoy militando en la unidad básica. Apoyo al Frente de Todos, la gente lo sabe, yo no lo oculto y respeto al que tiene otra idea, no entro en la grieta....La gente va a hablar y va a juzgar igual, pero yo digo al que critica, “¿y ustedes qué están haciendo por el otro?”. Porque es fácil criticarme a mí o a otra persona.

—¿Sentís que a Marcelo Tinelli también lo juzgan?

—Claro, pero siempre van a hablar de él haga las cosas bien o no. O porque se mete en el fútbol, o porque se mete en la política. Él es libre de meterse en donde quiera, aparte es un tipo muy solidario y no tiene necesidad de visibilizarlo. Yo sí porque estoy más en el llano y lo hago para que la gente sepa, para contagiar. Siempre lo voy a apoyar a Marcelo, es mi amigo, lo respeto muchísimo y todo lo que puedo hacer solidario es gracias a él. Yo soy muy agradecido y no todos lo son, por eso a mí me da mucha bronca. Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, en el fútbol y eso...

—¿Todo es broma al aire?

—No, bueno, algunas no. Pero antes era peor, yo tendría que haber guardado los mensajes que me mandaba fuera del aire, tremendo...Pero nunca tuvimos una pelea fuerte. Una vez sola en el Show del Chiste, que él me hace ver una cosa y me la justificó y me demostró que tenía razón, tampoco se había enojado, pero me lo explicó después del programa.

—¿En qué proyectos solidarios estás participando actualmente?

—Uno es el programa de radio que se llama Late por vos, que hace cinco temporadas que lo hago en FM Late 93.1. Además de abrirle el micrófono a todos los actores que tienen que ver con la solidaridad, generamos acciones, hacemos campañas, apoyamos leyes, como la de equinoterapia, también todo lo que tiene que ver con donación de órganos, el tema de los accesos urbanos con gente que tiene discapacidad. Por otro lado, una de las campañas que hacemos por cuarto año consecutivo es “Mantitas para todos”: empezamos a pedirle a la gente que done cuadraditos de 20 x 20 de lana, y después los unimos.

Larry de Clay hace "Late por vos", un programa radial que se caracteriza por sus acciones solidarias

—También colaborás con la Fundación Pediátrica Argentina (FUPEA), ¿no?

—Sí, los conocí en un día del niño en el Garrahan y a partir de ahí empecé a apadrinar, después me pidieron que forme parte y ya soy vocal. Me incorporé porque hacen muchas cosas que tienen que ver con la calidad de vida de nuestros niños. Empezamos a hacer convenios con todos los Ministerios de Salud de las provincias, trabajamos mucho con los grandes hospitales pediátricos del país, sobre todo los que están en Buenos Aires. Hay grandes médicos en FUPEA y yo aporto desde lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Por ejemplo, hicimos un CD de cuentos infantiles narrados por famosos pensando en chicos ciegos, en el que participaron Marcelo Tinelli, Sergio Lapegüe, Beto Casella, Guillemrina Valdés....Lo hicimos hace dos años, pero lamentablemente esas cosas no tienen la difusión que creo que merecen, pero seguimos para adelante. Ahora estamos proyectando para hacer video de cuentos infantiles pensando en chicos sordos.

—¿Sentís, sobre todo este último año con la pandemia, que no dan abasto?

—No damos abasto y ahora no solamente se necesitan las mantitas, hay falta de comida, ropa, medicamentos...Y bueno, dentro de ese marco, nosotros hacemos lo que podemos. Ya en el 2016, el promedio de merenderos que tenían 30 chicos, empezaron a tener el doble o el triple, y a partir de la pandemia, se intensificó.

—¿Cómo puede colaborar la gente?

—La gente puede colaborar primero fijándose si en la cuadra donde viven hay alguien necesitado, con hambre, con frío, con lo que sea, esa es la primera manera de colaborar. La segunda es comunicándose a través de mis redes, mi Instagram o el del de FOPEA, ahí van a ver toda la acción que hacemos y de qué manera la podemos coordinar juntos.

Marcelo Tinelli participó en uno de los proyectos de FUPEA: un CD de cuentos infantiles narrados por famosos y pensando para chicos ciegos

—Veo que siempre que venís con alguna propuesta solidaria, algunas figuras de Showmatch te ayudan, ¿quiénes son los que más colaboran en ese sentido?

—La mayoría, pero lo que pasa es que yo los entiendo, por ahí están pensando en la coreografía, y vengo yo y les digo “che, ¿podés sacarte una fotito o mandar un video?”. Deben pensar “el gordo pesado otra vez...”. Pero bueno, los chicos enfermos, la gente que la está pasando mal, no puede esperar. No cuesta nada, son 15 segundos de tu vida para una foto o para un video. Pero la mayoría lo hace. Creo también que los medios de comunicación deberían tener otra postura, un compromiso social más importante.

—¿Es difícil trabajar con tantas figuras? ¿Cómo se maneja el ego?

—Ya me acostumbré, pero el ego es un problema para los que estamos en el mundo del espectáculo. Algunos aparecen dos minutos y no te saludan, yo me río, es parte de esto. A esta altura ya no me sorprende nada, con Carna decimos: “Vimos pasar cada muñeco por acá”.

—¿Extrañás los viernes de humor?

—Claro, me hubiese gustado que siga, de otra manera, con otros cambios, pero no soy productor. Pero extraño el humor, que haya un programa a la antigua de sketch en la televisión. Entiendo lo de las redes, lo de los youtubers, pero habría que analizar. Yo tengo cuatro hijos, el más grande tiene 34 y el más chico 11, ninguno ve televisión abierta, entonces a lo mejor tenemos que hacer humor para la gente que sí quiere ver televisión y que le gusta el humor que hicimos siempre.

Larry de Clay junto a Carna y "Chino" D'angelo, colegas inseparables

—¿Es más difícil hacer humor hoy en día?

—Mis chistes son blancos, no tengo tanto problema. Igualmente creo que se exagera muchísimo. El humor cambió, desde hace 2000 años, fue cambiando los temas, las formas, estaba el circo, el cine mudo, después sonoro, la radio y la televisión. Y te vas adaptando, así como te adaptás a las redes y a la tecnología, te adaptás a la temática. Y hay sociedades preparadas para el humor y otras que no.

—¿Igual te gusta estar en La Academia?

—Si, obvio, esta es mi casa hace 25 años, así que imaginate. Aporto lo mío cuando está el tema del fútbol, yo estoy acá. En el 2006 se fueron casi todos, y yo elegí quedarme, no solo porque me lo pidió Marcelo para acompañar a la persona que a mí me dio la oportunidad de poder vivir de mi profesión. Yo me quedo hasta que el día de mañana me digan “listo, hasta acá llegamos”.

—¿El año pasado temiste por la fuente laboral?

—Yo en el horóscopo chino soy Búfalo, que siempre va para adelante. Sí por supuesto tuve el temor por la incertidumbre de la pandemia, la salud y el trabajo, pero bueno, mientras muchos de mis conocidos se separaron, yo empecé a convivir con Rosita, con mi novia, y nos vamos a casar el año próximo. Es el amor de mi vida, en marzo vamos a cumplir 5 años. La conocí en un hecho solidario, porque cuando muere Leo Rosenwasser. Le organizamos un homenaje y de paso juntamos plata para los hijos, que la estaban pasando mal. Cuando yo estaba organizando, en medio de la gente, me empuja, y cuando me doy vuelta, ella me dice “Perdón”. Nos miramos, no te digo que fue amor a primera vista, pero casi. Después pregunté quién era y me dijeron. Ensamblamos bien la familia, es una bendición que me llegó.





