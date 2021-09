Tony, el perro más querido de ShowMatch: lo rescataron de la Panamericana, y ahora tiene Instagram y hasta canjes

Tony es un poco celoso de otros perros, pero aprendió a llevarse bien con Marta, la perrita de Cachete Sierra (Instagram: @tony_polkaflia)

No hay persona que haya pisado los Estudios Baires, lugar desde donde se emite ShowMatch y también funciona la productora Polka, que no conozca a Tony. Su nombre es tan popular allí como el de los mismísimos Marcelo Tinelli y Adrián Suar. Y no hablamos de una persona sino de un perro callejero que se terminó robando el corazón de todos: desde el del personal de seguridad, maquilladores y peinadores hasta el de las grandes figuras de El Trece.

“En 2017, Ariel, un chico que trabaja en el predio, lo encontró cerca de la Panamericana y lo trajo”, comienza contando Pablo Repetto, intendente del lugar, a Teleshow. En aquél entonces, Tony era muy reacio al trato con la gente. “Se ve que estaba golpeado y había sido lastimado y maltratado, entonces cuando lo querías tocar, no se dejaba”, explica.

Al principio, cuando recién lo habían traído a los estudios ubicados en Don Torcuato, siempre frecuentaba el sector del fondo, donde el personal de logística le daba de comer, pero solía escaparse y hacer pozos. En ese momento, también había otros seis o siete perros en el predio, que no lo querían mucho y ya habían tenido varios cruces. Cuando llegó la pandemia en marzo de 2020 y el lugar tuvo que cerrar, los otros animales fueron adoptados por gente de vestuario, de arte y otros sectores, entonces Tony quedó como el único perro del sitio. “Nadie se lo quería quedar porque era el perro malo, pero terminó siendo un pan de Dios cuando empezó a tener relación con todo el mundo”, relata Pablo, y destaca que fue Tinelli uno de los que más impulsó la idea de que lo dejen quedarse en el predio.

Tony se metió en plena emisión de ShowMatch y fue ese el día que ganó muchos seguidores en su Instagram (Instagram: @tony_polkaflia)

Cuando lo encontraron, no gozaba de buena salud: estaba muy flaco, tenía garrapatas y pulgas. Pero inmediatamente lo llevaron a vacunar y hoy, cuatro años después, ya es toda una celebridad que tiene Instagram y varios canjes. “Lourdes Sánchez le consiguió cuchas, tiene camas en todas las guardias de seguridad, en mi oficina, le dieron collares, ropita...”, comenta, y explica cómo surgió la idea de crearle una cuenta en esa red social. “Se lo armamos nosotros con Rodrigo Mesina, uno de los peinadores de La Flia, y fue furor. Un día se metió en el medio del vivo de ShowMatch, y pasó de tener 300 seguidores a 7000 en cinco minutos. Ahora un montón de gente lo sigue, nos quieren ayudar con comida, pero gracias a Dios él está impecable”.

Tony, en la entrada de los Estudios Baires, su lugar en el mundo (Instagram: @tony_polkaflia)

Incluso, Tony también tuvo su momento de fama en La 1-5-18, la nueva tira producida por Suar que se estrenará muy pronto y se está rodando en el mismo lugar. “Ya estuvo grabando, en escena, pero a veces los actores me recriminan que no lo mandamos muy seguido para allá”. Sucede que él ya tiene su rutina: vive en la oficina de Pablo, que es a quien más sigue, después hace su recorrida entre el bar, Polka y La Flia, hasta que a la noche, va rotando entre los distintos puestos de guardia. “Ya sabe dónde tiene que estar todo el tiempo, es un fenómeno”, cuenta asombrado.

Ni L-Gante se quiso perder la oportunidad de sacarse una selfie con Tony (Instagram: @tony_polkaflia)

Lo que todavía no se define es de qué club es hincha. “Todos hacían apuestas porque algunos eran de Boca, otros de River, y cuando jugaron el último partido, dependiendo de quién ganaba, al otro día tenía que estar todo el día con ese buzo”, revela.

Eso sí: es un perro un poco celoso, por eso al principio tuvo problemas con Marta, la famosa perrita de Cachete Sierra, una de las figuras de La Academia. “Empezaron medio a los roces, pero después no hubo mayor problema porque es hembra, con los machos no tiene mucho amor, por eso hay pica con Igor, uno de los perros de Marcelo”, cuenta Repetto. Y cierra: “Algunos me amagaron que se lo querían llevar, incluso me lo llevé a mi casa un fin de semana, pero lloraba. Su ámbito es éste, el predio, y ahora está muy bien cuidado, es el niño mimado”.





