La primera foto de Cabito Massa Alcántara tras ser dado de alta

Cabito Massa Alcántara

Cabito Massa Alcántara recibió el alta hace casi dos semanas, tras haber estado internado dos meses en el Hospital de Clínicas por una complicación en sus cuadros de anemia y diabetes. Actualmente el conductor radial vive un poco en la casa de su mamá y otro poco en lo de su hermana Alejandra quien se ocupa de administrarle la medicación y acompañarlo a los especialistas, ya que aún continúa en tratamiento.

Fue Sol, su sobrina (hija de Alejandra) quien feliz con la recuperación de su tío subió a sus redes sociales una foto de ellos dos disfrutando del aire libre y muy sonrientes. “Para Cabito”, escribió ella y él luego compartió la historia en su cuenta de Instagram. Esta es la primera imagen que sube desde que dejó el hospital escuela.

El posteo de Sol, la sobrina de Cabito Massa Alcántara

“Gracias amigos y seguidores, a los que hacen cadena (de oración). En recuperación y en casa con su familia. Haciendo todos los deberes, ¡hasta está obediente! Sigue con ese humor tan creativo, es un hombre muy especial. Guerreándola juntos por toda la eternidad. Seguiremos así, yo sin dejar de darle besos y mi mamá dejando que cocine, su pasión”, escribió en sus redes sociales la hermana del conductor de 51 años hace aproximadamente unos diez días.

Según pudo saber Teleshow, aunque dejó la institución médica el también publicista debe continuar en tratamiento ya que perdió mucho peso y debe tratar su anemia. Durante su internación Eduardo, como es su verdadero nombre, fue tratado con tratamiento llamado SANA especial para curar heridas que consiste en realizar una curación con máquinas de última generación para evitar que éstas se infecten.

Además, durante sus días allí lo acompañó incondicionalmente su hermana, quien además de encargarse de las consultas médicas le llevaba la comida y todo lo que su madre le preparaba para que él estuviera mejor, ya que por los protocolos vigentes por el coronavirus ella no podía ir a visitarlo.

Apenas fue trasladado al hospital había sido él mismo quien usó sus redes sociales para pedir dadores de sangre. En ese momento habló con Teleshow: “Acá estoy, pero prefiero no hablar, perdoname. No estoy bien”. En las redes sus amigos se hicieron eco del pedido Christophe Krywornis, Diego Ángeli, Mariano Iúdica y hasta una agrupación de San Lorenzo, club del cual el también cocinero es fanático, replicaron el mensaje.

El posteo de Cabito a su novia

Semanas más tarde volvió a pedir dadores de sangre y el Día del Amigo volvió usar sus redes sociales. Aquella vez para saludar a Jessica, su pareja. “Antes eras mi amiga… Ahora sos mi mejor amiga, mi amor, mi todo. Feliz día”, escribió. Días antes, junto con una foto de él mirando al cielo, le había escrito: “Picunera, ojalá pronto volvamos a reír y a darle la cara al sol”. Durante los primeros días de su internación, él ya había compartido una foto de ella con su perrita, en la que ella había escrito: “Pica la canchita y yo te amamos”. A lo que él respondió: “Yo a ustedes con el alma”.

En sus redes sociales, su hermana Alejandra además de contar algunas novedades sobre el estado de salud del conductor, realizó varias cadenas de oración y también una colecta para colaborar con el hospital escuela. “A mi hermano Cabito lo voy a proteger por siempre... #todosporelclínicas es la forma de amor mas sana. Jugarnos por el otro conocido y amado y los que no tienen voz”, escribió en su cuenta de Facebook, y en otro posteo había escrito: “¡Campaña #todosporelclínicas la empiezo yo! Mi hermano esta internado allí. El hospital escuela es una vergüenza. No hay nada y está todo roto. Ya hace unos años doné frazadas que desaparecieron. Además de la salud de mi hermano quiero ponerme esto al hombro. Se necesita todo. Desde pintura y revoque, albañiles, frazadas, sábanas, toallas, estufas, productos de limpieza. Yo iré recolectando y subiendo cada cosa que se haga, ¿Quién me ayuda?”, había escrito.

