El motivo de salud por el que Lourdes Sánchez no podrá debutar en el espectáculo Sex

Lourdes Sánchez estuvo ensayando para sumarse al elenco de Sex, el espectáculo que se presenta en el Gorriti Art Center. José María Muscari, director de la obra, la había convocado para que reemplace a Noelia Marzol, quien dio a luz a su primer hijo Donatello en mayo pasado.

La pareja del Chato Prada ya estaba lista para volver a las tablas, pero por un problema de salud debió suspender su participación. En su cuenta oficial de Instagram, un seguidor le consultó por qué no podía estar en Sex. La bailarina le respondió: “Tengo dos hernias y estoy muy dolorida. Ya tengo una operación de columna y por eso me tengo que cuidar”.

Además, la conductora de La previa de La Academia publicó una foto en la que se la ve bailando adagio con un compañero, Jitsu Díaz. “Me ilusionaba mucho hacerlo”, se angustió Lourdes por no poder sumarse al espectáculo por cuidar su salud.

Muscari también lamentó no poder tener a Lourdes en Sex ya que estaba todo listo para su debut este jueves. En una entrevista con el programa Nosotros a la mañana, el productor teatral aseguró que había convocado a Sánchez cuando Noelia Marzol le pidió reducir sus participaciones en la obra por la maternidad.

Noelia Marzol con su bebé

“Lourdes tenía que debutar mañana, pero como es de público conocimiento tuvo unas complicaciones de salud en relación a su cuerpo, ella tiene unas hernias de disco. Ya había ensayado y se mandó a hacer todo el vestuario”, explicó José María en diálogo con el Pollo Álvarez y Sandra Borghi.

“Debutaba mañana con tres cuadros que reemplazaba a Noelia los jueves y los domingos. Ayer le agarró una situación que la tuvieron que intervenir, en el sentido de ponerle una inyección para poder continuar porque estaba muy dolorida, ahí nos dimos cuenta que por ahora lamentablemente Lourdes no se va a poder sumar. No está pudiendo bailar porque por este momento el cuerpo no le responde. Ella sabe tuvo una situación delicada, fue operada de urgencia. Lo más importante es que Lourdes se cuide. Por suerte, Noelia se está aclimatando un poco más y en un principio las funciones de esta semana las va a realizar”, finalizó Muscari.

Cabe recordar que la bailarina y su pareja fueron convocados para participar en La Academia por pedido de Marcelo Tinelli. En el ciclo de El Trece, realizaron una performance del cubo al cuadrado. Más tarde, decidieron renunciar al certamen. “Lamentablemente para muchos y para el público que estaba ansioso y contento -teníamos un fandom y todo- no tenemos tiempo para ensayar con el Chato Prada”, lamentó la joven al dar la noticia.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez

Luego, Sánchez manifestó: “Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (a quienes iban a imitar) no sale la pista”. Por último, señaló: “Es triste porque la verdad que Pablito tenía mucho para dar. Pero no puede estar en el control y en la pista, y entre nosotros era muy difícil congeniar con un nene (Valentín, el hijo que tienen en común) tan chiquito. Me guardo lo que hicimos para toda la vida”.

