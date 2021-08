Salsa de a tres en La Academia de ShowMatch: estos son los famosos invitados a la pista

Luego de la cumbia que se está llevando a cabo en La Academia llegará la salsa de a tres, un ritmo que le permitirá a la producción de ShowMatch nuevos golpes de efecto a partir de que suman nuevas figuras (por lo general polémicas) al certamen y este año, no será la excepción. Este lunes, Ángel de Brito en su programa Los ángeles de la mañana dio el listado de algunos de los convocados que ya está ensayando para salir a la pista a partir de la próxima semana.

Luciana Salazar logró que uno de los galanes y actores más reconocidos del país bailara con ella y su bailarín, Jorgito Moliniers, la salsa de a tres. “Una bomba en La Academia. Bienvenido Mariano Martínez a la pista de ShowMatch por primera vez. Un orgullo que estés en nuestro equipo”, escribió la participante en sus redes sociales.

Maitena Cuki será la invitada de Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez para afrontar la Salsa de 3 tras haber pasado por la pista del certamen para bailar cumbia. De Brito aseguró que para que la niña forme parte de La Academia, se debió pedir autorización a los padres.

En tanto, Karina, La Princesita reveló que su mamá Mónica la acompañará en este ritmo. “No quiero ir con alguien que me haga ganar en la salsa de a tres, quiero que me quede un momento que recuerde con cariño. Ni siquiera acepté estar en La Academia para ganar, es para disfrutar los momentos y la vida. Y la verdad que con la pandemia vi que eso era realmente no poder. Y que todo lo que pueda hacer con mi familia, lo voy a priorizar”, aseguró la cantante en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

Días atrás, Cande Ruggeri emocionó a todos en la pista de ShowMatch gracias a la presencia de su abuela Alicia, quien sorprendió con su carisma y fue invitada por su propia nieta para que baile con ella la salsa de a tres, el próximo ritmo que deberán superar los participantes. Es por eso que la mujer de 81 años ya se encuentra preparando con el equipo la coreografía.

Los famosos confirmados

Barby Silenzy y el Polaco: Martín Baclini

Martín Baclini

Viviana Saccone y Tito Diaz: Diego Ramos

Diego Ramos

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala: Cinthia Fernández

Cinthia Fernández

Luciana Salazar y Jorgito Moliniers: Mariano Martínez

Mariano Martínez

Agustín Cachete Sierra y Fio Giménez: Maitena “Cuki”

Maitena Cuky

Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas: Alicia, abuela de la modelo

Alicia, abuela de Cande Ruggeri

La Princesita y Rafael Muñiz: Mónica Cuello, mamá de la cantante

Mónica Arguello, mamá de Karina La Princesita

Rocío Marengo y Ignacio Cortés: Graciela, mamá de la actriz

Graciela, la mamá de Rocío Marengo

Celeste Muriega y Maxi Diorio: Adabel Guerrero

Adabel Guerrero

Ariel Puchetta y Sofía Cerruto: Flor Marcasoli

Flor Marcasoli

El resto de las parejas todavía no develaron el nombre del famoso que los acompañará, pero en breve se darán mayores detalles.

