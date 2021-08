Las claves de los looks de Guillermina Valdés: de las camisas que le roba a Tinelli a los diseñadores emergentes

Guillermina Valdés, una mujer con estilo propio

Desde el 22 de julio, día en el que Pampita se convirtió en mamá por quinta vez, Guillermina Valdés ya forma parte fija del jurado de La Academia, aunque todavía no sabe si lo seguirá haciendo hasta fin de año. A pesar de que la modelo volvió a la semana del nacimiento de Ana, la empresaria continuó en el certamen a pedido de Marcelo Tinelli, su pareja y conductor del emblemático programa. Y con el profesionalismo que la caracteriza, no vestirá lo primero que encuentre en su guardarropas: planeará el detalle de cada look con el asesoramiento de Caro Rossello, su estilista desde hace ya cinco años, sus peluqueros Nacho López Fagalde y Cristina Cagnina, y el maquillaje de Mar Castelli y Vero Fioravanti.

Guillermina Valdés, con un diseño de Woman Vintage (Franco Fafasuli)

“La clave siempre es encontrar cuál es el estilo de una, buscar qué es lo que le gusta, con qué se siente cómoda”, cuenta Rossello en diálogo con Teleshow. Contrario a los prejuicios que muchos pueden llegar a tener, su productora de modas la define como “una persona sencilla”. Trabaja con ella desde hace cinco años, y las charlas en el camarín ya forjaron una complicidad inquebrantable. “Nos divertimos mucho, hay cosas que hablamos que no van a salir nunca de ahí”, comenta risueña. Pero más allá de la buena onda, también ambas son rigurosas a la hora de organizarse, en especial en estos días en los que deben elegir un outfit de gala cada día de la semana, tarea nada fácil.

Otro de los looks de Guillermina( de los últimos días Franco Fafasuli)

“Nosotros arrancamos a probar looks hace ya un tiempo, antes de que Caro se fuera del programa para tener a su bebé, porque no sabíamos exacto la fecha de entrada. Y fuimos organizando, por ejemplo, esta semana vamos con determinada marca o con determinado estilo, tratamos de no repetir el mismo color, de buscar una armonía en los cortes”, relata Caro. Y detalla cómo comienza el proceso: “Empezamos viendo a ver qué había en el vestidor de ella, un poco la idea era reutilizar prendas que tenía, y después hicimos un recorrido por las marcas que trabajamos. Por ejemplo, hay un pantalón negro que lo repetimos más de una vez, que son de su guardarropa”. Sin embargo, Rossello también hace una infidencia: “Estamos usando mucho las camisas blancas de Marcelo, que se las robamos (Risas) No, pedimos permiso, pero lo primero fue medio robo. Eso es genial, porque tienen un corte increíble y a ella le quedan muy bien”.

Caro Rosello, siempre en todos los detalles del look de Guillermina (Foto: Franco Fafasuli)

De todas formas, Guillermina es una mujer que, además de tener diseñadores fijos que la deslumbran con sus creaciones, también apuesta por lo nuevo. “Aparecen marcas nuevas que nos sorprenden. Por lo general me llegan y yo también estoy mirando mucho lo nuevo, es una búsqueda constante para no caer siempre con los mismo y darle también la posibilidad al que emerge”, destaca la estilista, que además resalta de ella su capacidad para consensuar en equipo. “Escucha un montón y lo que sí está buenísimo que pasó en este último tiempo es que ella se animó mucho más. Entiende perfecto que esto es un show, se animó, se jugó, desde el pelo, desde el make up, los looks”, sostiene.

"Usa mucho las camisas blancas de Marcelo, que se las roba". dice entre risas la estilista de Guillermina (Franco Fafasuli)

Pero como toda figura, tiene sus secretos, y sabe lo que le queda bien y lo que no. “Los pantalones le quedan muy lindos para el diario, quizás acá en el programa ponemos también minis, siempre y cuando la usemos con medias o bucaberas, porque ahí se siente más cómoda. Mono también puede ser, con algo que le marque un poco más la cintura o la silueta, pero sí. Arriba usamos muchos corsets o mangas con volúmenes, con hombreras, que generen estructuras, esta cosa medio retro, ochentosa.”, profundiza. Y subraya: “Con los colores se puede jugar porque en general la levantan mucho, quizás lo que evitamos un poco son los estampados floreados y demás, esa onda como más romántica, broderie. Y algo que no, por ahí un shortcito extremadamente corto o un top, porque ella quiere sentirse segura y protegida”.

Los corsets, una de las prendas favoritas de Guillermina (Franco Fafasuli)

Pero el look quedaría a mitad de camino si no pensaran bien los peinados, que se deciden a partir del vestuario. En este sentido, Caro aclara: “Los recogidos los incorporó este último tiempo, antes era mucho más de su pelo natural, con ondas más frescas, y ahora empezamos con esta cosa de jugar con el pelo que también acompaña muchísimo el look. Yo siempre digo lo mismo, sin un buen peinado y make up, el look tampoco se luce”. Y agrega: “El maquillaje también tiene que ver con la ropa, que si es un poquito más apagada, vamos por una boca que sea un poquito más vistosa, puede ser un colorado. Tiene su estilo y tiene determinadas cositas que trata de respetar porque la favorecen”.

El pantalón negro, un imprescindible en el guardarropa de Guillermina (Prensa LaFlia)

Los zapatos también son un detalle clave. “No estamos casados con ninguna marca, hoy estamos usando mucho los que teníamos de Valdés. En esta temporada no se hicieron tantas bucaneras en el resto de las marcas, entonces estamos reutilizando esos que teníamos”. Y por último, hace una mención especial a los accesorios: “El pelo ya es como una forma de accesorio también. No ponemos tanto, por ahí anillos, y algo de aros”.

“Es una persona que le interesa mucho la moda en cuanto a ver qué es lo que viene, qué es lo que le puede quedar mejor a ella, que cualquier look que armemos tenga una vueltita y no sea como un clásico tradicional”, concluye.





