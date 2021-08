La sentida reflexión de Estefanía Pasquini sobre el hijo que espera con Alberto Cormillot: “No viene a la familia más normal”

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, cada vez más cerca de ser padres (Foto: Instagram)

Desde que en marzo anunciaron que estaban esperando su primer hijo, el prestigioso nutricionista Alberto Cormillot y su esposa y colega Estefanía Pasquini fueron dando pequeñas muestras de la felicidad con la que transitan la dulce espera. En diferentes reportajes en los medios de comunicación y también a través de sus redes sociales, donde reciben el cariño y las felicitaciones de sus seguidores. Y a medida que se acerca la fecha del nacimiento de Emilio, el nombre que eligieron para el primer hijo en común,

Esta vez, la nutricionista usó su cuenta de Instagram para compartir una sentida reflexión “a un mes y un puchito”, como se refirió al tiempo que falta para la llegada de su primogénito. Junto a una selfie de perfil y con la pancita al aire, Estefanía escribió: “Ya casi cocinado, creo que estoy llorando mas estos días de lo que debo haber llorado en mi vida”, admitió al comienzo de su texto, dejando en claro la emoción con la que vive este momento.

“‘Dicen’ que los bebés eligen a sus papás... Este debe ser bastante inconsciente... No viene a la familia más normal del mundo”, continuó en relación a la diferencia de edad del matrimonio, ella de 34 y él de 82. “Pero por otro lado pienso... No viene a la familia más normal, pero viene a una donde lo estamos como locos, donde lo deseamos con todas nuestras fuerzas, donde va a tener amor incondicional e infinito, porque va a ser nuestra vida entera”, cerró con el hashtag “Emilio”, un corazón y el emoji de la mujer embarazada.

La publicación de Estefanía Pasquini en su cuenta de Instagram

Hace unos días, en una publicación similar, la nutricionista reveló una difícil situación, hasta entonces inédita, que transitaron durante el embarazo. “A una semana del octavo mes, ya no queda nada. Hoy salíamos de la iglesia, como conté todos los sábados y 15 ahí estoy. Y le dije a Alberto.... Ya dos meses nada más... Pensar que no sabíamos si llegábamos al tercer mes... Y él me dijo... Pensar que no sabíamos si ibas a quedar embarazada.... Y es así”.

Además, Estefanía dio detalles de situaciones complejas que le tocó pasar con su pareja: “Primero todo el viento en contra cuando me decían que era imposible... Y una vez que pasó.... Tres meses al hilo de pérdidas, llegando a las guardias para hacerme las eco y ver si aun estaba, llorando, angustiada, Alberto esperando afuera ya que la pandemia nos hizo vivir así el embarazo... Como siempre digo no hay nada que no hayamos pasado que no haya valido la pena, no hay nada por lo que no volvería a pasar por tener a Emilio creciendo adentro mío”.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini el día de su casamiento

Alberto y Estefanía se casaron el 8 de diciembre de 2019, y al ser consultado sobre la diferencia de edad entre ellos, el médico dijo: “Para mí fue una boda normal, celebramos el amor. Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”. La pareja se conoce desde 2012, cuando ella comenzó a trabajar en la clínica de él. La relación en principio era de jefe y empleada, y en 2018 comenzó el amor, que se hizo público luego de que la licenciada en nutrición publicara en sus redes sociales varias fotos juntos.

A principios de 2019, lo acompañó a Cuestión de peso, programa en el que trabajaba por entonces. Si bien la joven se quedó detrás de cámara, en cierto sentido fue la manera que eligieron para hacer “oficial” su relación. Y el 23 de enero, él subió a las redes sociales una foto del festejo de cumpleaños de sus nietas mellizas, Abril y Zoe. En la imagen se las ve a las pequeñas con la otra nieta del doctor, Ema, además de su hijo Adrián, y claro, su novia, Estefanía. Alberto también es padre de Reneé, de su matrimonio anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017.

