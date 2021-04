La esposa de Alberto Cormillot publicó una carta en la que comparte las sensaciones de su embarazo

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini (Instagram)

Ajeno a las polémicas -tibiamente instalada en los medios, más álgida en las redes sociales- y el qué dirán -no existe grupo de WhastApp en el que no se haya abordado el tema-, Emilio crece en el vientre de su mamá. “Mi Emilio -como lo llama ella, Estefanía Pasquini-. Hace cuatro meses le estoy alquilando la casita. Se la voy a cobrar cara, no van a alcanzar los besos y abrazos que me va a tener que dar...”.

Así comienza el posteo que la licenciada en Nutrición le dedicó a su bebé en su Instagram en estas horas, acompañando el texto con una selfie frente al espejo del baño, mostrando su embarazo. Aunque... “¡Siento que estoy jugando al embarazo cada vez que lo veo en una eco! Pienso: ‘Es mentira, me ponen una foto y me dicen que es mío’. Veo la panza y pienso: ‘Me estoy hinchando mucho’, y cosas así, sin mucho sentido. Pero es que no caigo. No sé cuándo voy a creer que finalmente pasó, que está conmigo”.

Casi un mes atrás, el marido de Estefanía, el doctor Alberto Cormillot, acaparaba la atención de los medios al anunciar que se convertiría nuevamente en padre a los 82 años: su esposa ya se encontraba en el tercer mes de gestación. Y primero por lo bajo, luego en boca del periodista Ernesto Tenembaum, la controversia quedó instalada por la edad del médico. Y por la diferencia de edad en la pareja: casi medio siglo.

“La primera lección es que uno tiene que hacer lo que le parece bien si no se mete con la vida de los demás”, respondió Cormillot a las críticas. “Di por sobreentendido que mucha gente puede estar de acuerdo y otros no. Es muy difícil que alguien diga una cosa que no nos hayamos dicho Estefi y yo durante este tiempo”. Y concluyó: “Salvo que tenga mala suerte, puedo vivir hasta los 100”.

Estefanía también se refirió a la polémica. “Quiero que me quede algo de él (por Cormillot): en algún momento no lo voy a tener más. Para mí, saber que hoy está sembrándose esto que hoy es un feto. Pero el día de mañana va a ser mi bebé con él, a mí me llena de alegría”, declaró por entonces. En su último posteo, en cambio, no hizo referencia alguna. Se focalizó en sus impresiones.

“️Es una locura el embarazo, una revolución en el cuerpo que jamás te contaron -advirtió la nutricionista-. Yo esta semana recién salí a caminar unas cuadras... No me quería mover mucho porque tenía miedo y pensás: ‘¿Desde cuando me volví así...?’. Todo lo pensás dos veces, te volvés más que prudente, obsesiva... Ojala pueda aflojar un poco en los meses que me quedan...”.

Y concluyó, asombrada de sí misma: “De repente entiendo esos comentarios de mi vieja: ‘Ya vas a entenderme cuando seas madre’. Ay, Dios, sí sí sí sí, ya estoy entendiendo todo. Y empiezo a ver que ya no va a haber vuelta atrás, y que seguro no vuelva a dormir nunca más con los dos ojos cerrados. Y es por este amor inmenso, que lo es todo”.

Emilio será el primer hijo de Estefanía y el tercero de Alberto: Reneé y Adrián Cormillot son frutos de su vínculo con su primera esposa, Monika Arborgast. Justamente su hija celebró la llegada del nuevo integrante del clan. “Así es la vida de mi padre: un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, que teníamos que esperar una semana más, y él no aguantó. Ya sabíamos desde hace un montón, pero estábamos todos obviamente sin poder hablar”, contó, en referencia a cómo debieron guardar en secreto el embarazo.

