Continúa la polémica entre una participante de La Voz Argentina y la producción del reality: la reacción de Ricardo Montaner

Ricardo Montaner y Jéssica Amicucci , enfrentados por una polémica surgida en La Voz Argentina

Esta semana de La Voz Argentina (Telefe) comenzó con un tenso momento: las participantes Jéssica Amicucci y Esperanza Careri discutieron en cámara luego de haber protagonizado de una de las batallas del reality y a raíz de que los capitanes de su equipo, Mau y Ricky, las criticaran por una deslúcida performance.

Después de lo que se vio al aire el lunes, Jéssica se descargó en su cuenta de Instagram, apuntando contra los capitanes y con la producción del programa: “Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió . Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo: canté en ese hermoso escenario una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueño aunque sea por un instante”, introdujo.

“Y quiero agregar que hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas. Allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona”, continuó Amicucci en su descargo.

“Quiero felicitar a mi compañera por su triunfo, a quien admiro. Me gustó vernos y creo que hicimos una hermosa presentación con las herramientas y el contexto que nos dio la producción. Y aun así, brillamos”, cerró. Pero lejos de quedarse callada, siguió disparando a medida en que sus seguidores reaccionaron ante el posteo y le dejaban comentarios.

Alguien le escribió que “Mau y Ricky no tienen muy buenas voces. Hasta los concursantes que cantaron son mejores que los coaches”. “ Todas afirmaciones muy acertadas. Gracias por ver más allá de la superficie como la mayoría ”, devolvió ella sin filtros.

“¿O sea todo lo que pasó fue culpa de la producción de La Voz?”, preguntó otro seguidor. “¿Quién elige que pasar en TV?”, le contestó Jéssica. También le preguntaron: “¿Pero qué fue lo que no mostraron?”. Y ella: “Lo que no les convenía!! Claramente”. Por último, a otro seguidor le agradeció por sus aclaraciones y ella agregó que “ hay un contrato de por medio y hay cosas que no puedo decir, sino las diría porque mi imagen seria otra ”.

A partir de estas descargas, el periodista Pampito Perello Aciar recopiló algunos de los mensajes que Jessica escribió en su Instagram con este sugestivo texto: “La del quilombo de ayer en La Voz Argentina está bardeando en Instagram a la producción y a Mau y Ricky”. En otro tweet, juntó más comentarios de la cantante con otro título: “Esperemos que Jessica en el team de Ricardo Montaner aprenda a ser buena compañera”. Este segundo mensaje motivó la reacción de Montaner, padre de Mau y Ricky, y también integrante de La Voz. “Creo que no te cae bien Jéssica, Pampito”, le respondió el cantante venezolano nacido en Argentina.

El tweet de Ricardo Montaner al periodista Pampito Perello Aciar, quien recopiló algunos de los mensajes polémicos de Jéssica Amicucci

El tweet de Ricardo Montaner a una seguidora que criticó a Jéssica Amicucci

Esta última respuesta de Montaner, motivó el comentario de otra seguidora, quien le escribió: “Lamentablemente a mucha gente no nos cae bien Jessica. Echar la culpa a otro de los errores no es de buena persona, ¡y peor si después empieza a hablar mal de los mismos que le dieron la oportunidad!”. Lo que consiguió fue otra respuesta del cantante de “Cachita” y “Volver”, entre otros éxitos: un seco y terminante “ Exacto ”, dándole razón en su parecer a esta seguidora.

