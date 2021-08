Indirectas y mensajes cruzados: los posteos de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo luego de confirmar su crisis de pareja

La romántica foto de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, días antes de su crisis

“Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia”, indicó Gianinna Maradona en su cuenta de Twitter el martes a primera hora luego de que una usuaria asegurara que la había visto en un bar, hecho que a Daniel Osvaldo no le cayó nada bien y le pidió explicaciones a su novia. “¿Cuándo me viste y en qué laburas?”, le preguntó la diseñadora a la chica que ante la repercusión que tuvieron sus declaraciones, decidió cerrar su cuenta, cambiar su biografía y escribir “Leave Gianinna alone” (”Dejen a Gianinna en Paz”, en español).

Luego, la ex pareja de Kun Agüero indicó que no le preocupaba que la noticia se filtrara -por caso, de no haber querido, se hubiera comunicado con la joven de manera privada-. “Hice una pregunta y en mis leyes espirituales suponer no es algo que entre en juego”, explicó y agregó: “Imaginate que tengo tres de mis tías diciendo en un programa de televisión junto a un desequilibrado cosas que no son. Me dan igual los portales y los payasos berretas. Soy insignificante para ellos”. Lo hizo en referencia a la entrevista que dieron en televisión sus tías Ana, Kity y Cali -acompañadas por Matías Morla- en donde hablaron en contra ella, su hermana Dalma y su mamá, Claudia Villafañe.

Gianinna no volvió a hacer mención de la crisis con Daniel Osvaldo, al igual que él, quien, de todas formas, no suele hablar de su vida privada. Sin embargo, los dos se expresaron a través de sus redes sociales: el mismo día, a la misma hora y por la misma vía. Ambos compartieron significativos textos en Historias. “Hubo momentos, destellos de esperanza, pero no tardaron en disiparse en la misma vieja fórmula: el hedor de la realidad”, fue el texto que eligió el exfutbolista y actual líder de Barrio Viejo para manifestarse luego de que Maradona hablara públicamente de su crisis.

El posteo de Daniel Osvaldo en Instagram

La diseñadora, en tanto, optó por compartir con su más de un millón de seguidores una frase del dramaturgo inglés William Shakespeare: “La imagen de la muerte es como un espejo que nos dice que la vida no es más que un soplo y que es un error fiarse de ella”.

En la siguiente Historia, compartió un video de Diego Maradona haciendo jueguito con una pelota que luego pateó entre las piernas de una mujer que pasaba caminando por el pasillo del estadio en que se encontraba. Lo que deja entrever que su mensaje fue en referencia a su padre, y no a la crisis que atraviesa con Daniel Osvaldo. De eso, esta vez, decidió mantener el silencio.

El mensaje de Gianinna Maradona

Un día antes de confirmar los problemas de pareja, la diseñadora le había dedicado un romántico mensaje al actual líder de Barrio Viejo a través de un posteo en su cuenta de Instagram. Si bien hasta ahora ambos habían publicado fotos en sus Historias, ella decidió postear una foto a su feed, la primera desde que confirmaron su relación, en abril pasado. “¡Te amo, Pablo! Así 24/7″, escribió jugando con el primer nombre de él: Pablo Daniel Osvaldo.

“En estos tiempos de odio. De tanto hablar por hablar. Vos sos luz, sos primavera. Mi cable a tierra y mi paz”, agregó Gianinna Maradona en el que posteo que, además, bloqueó la opción para que sus seguidores no pudieran comentarlo. Tan solo se puede poner “me gusta”.

