El mensaje de amor de Gianinna Maradona a Daniel Osvaldo, tras la pelea mediática con sus tías: “Vos sos luz, sos primavera, mi cable a tierra y mi paz”

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo (Foto: Instagram)

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo están muy enamorados y así lo expresan en las redes sociales. En esta oportunidad, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe le dedicó un emotivo mensaje junto a una imagen de ambos: él luce una enorme sonrisa y ella, tira un beso.

“¡Te amo Pablo! Así 24/7″, escribió la mamá de Benjamín Agüero. Luego, le dedicó un poema romántico al ex Boca Juniors: “En estos tiempos de odio. De tanto hablar por hablar. Vos sos luz, sos primavera. Mi cable a tierra y mi paz”.

El posteo de Gianinna dedicado a Daniel Osvaldo (Foto: Instagram)

La semana pasada, la pareja publicó en sus respectivas historias de Instagram la misma foto en blanco y negro dándose un beso apasionado. Y la relación parece que avanza minuto a minuto y van por más. Cabe recordar que Osvaldo viene de terminar su relación con Jimena Barón tras un segundo intento de reconciliación, que comenzó en mayo de 2020, en plena pandemia.

Gianinna y Daniel se conocen desde el 2015, cuando él volvió a la Argentina para integrar el plantel de Boca. Después de vivir entre Italia e Inglaterra –todavía en pareja con Jimena Barón–, el deportista se instaló en una casa de un barrio privado de Tigre, donde ya residía Gianinna. Gracias a que Dalma tenía una buena amistad con Jimena, la mamá de Benjamín también se hizo amiga de la actriz y entonces mujer del futbolista. De hecho, más de una vez los Osvaldo-Barón fueron invitados al palco de los Maradona para alentar a Boca Juniors.

El beso entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

La guerra entre las hijas de Maradona y sus tías

La muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020 desató todavía más las internas familiares. “Dalma y Gianinna son irrespetuosas y nos tratan mal”, dijeron el domingo por la noche las hermanas mayores del Diez, Ana María, Rita Kity y Claudia Cali, invitadas el ciclo Debo decir, acompañadas por el abogado Matías Morla. Ellas y las hijas que el astro deportivo tuvo con Claudia Villafañe llevan años de distancia, y de conflictos.

La ganadora de la primera temporada de Masterchef Celebrity y sus herederas realizaron una transmisión en vivo por Instagram luego de la aparición de sus tías en televisión. Fue una conversación que duró poco menos de media hora y en la cual las tres mujeres hicieron su descargo. “Sé que no son irrespetuosas porque las crié”, fue lo primero que aclaró La Tata. Asimismo, contó que intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con sus ex cuñadas, pero que no recibió respuesta: “Yo las vine llamando todo el tiempo y no me atendieron el teléfono. Si vamos a empezar a buscar en la memoria, yo enseguida todas las semanas les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria. La verdad que si hay que buscar, no se bancan un archivo”.

Al escuchar a su madre, Gianinna la aplaudió y Dalma levantó su puño, en signo claro de celebración, y remarcó: “Educadas sí, boludas no”. Luego, la actriz se interesó por desmentir una versión puntual que sus tías habían dicho en el ciclo de Luis Novaresio. Y es que ellas estaban “apartadas” en el último adiós a su padre en Casa Rosada. “No voy a contestar cosas del velorio porque es una bajeza”, sentenció Dalma y agregó: “Que nosotros nunca los quisimos (a sus siete tíos). “Cuando una persona forma una familia, sería espectacular que esos ocho hermanos entiendan que esa persona formó su familia. Hay algo que sucede. Son ocho hermanos y van formando familias”. De inmediato, Claudia agregó: “Hay muchos amigos, gente que compartió momentos, y no habla por respeto a tu papá”.

SEGUIR LEYENDO: