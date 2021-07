Chano Charpentier: su exitosa carrera musical y su dramática lucha contra las adicciones

Santiago Chano Moreno Charpentier

Tras alcanzar el reconocimiento público por su labor como cantante de la banda Tan Biónica, especialmente en los primeros años de 2010, la figura de Santiago Chano Moreno Charpentier comenzó a ocupar espacio en la opinión pública por sus recurrentes incidentes de tránsito y algunos escándalos, ligados a su constante lucha contra la adicción a las drogas, que incluso provocaron la separación de Tan Biónica.

Con un pop electrónico pegadizo, canciones que hablaban de amor y una fuerte presencia visual, Tan Biónica había encontrado la fórmula del éxito. Durante 13 años editaron cuatro discos y se convirtieron en la gran bestia pop de la escena nacional. “Ciudad mágica” fue uno de los hit que se llegó a escuchar en estadios y en soundtracks de campañas políticas y publicitarias. Sus singles acompañaron tiras televisivas de Telefe como Viudas e hijos del rock & roll y su último disco, Hola Mundo, grabado en los estudios de Gustavo Cerati y masterizado en Los Ángeles, fue otro escalón para la conquista de América Latina.

La banda estaba formada por Chano en voz, su hermano Gonzalo Moreno Charpentier en bajo, más Sebastián Seoane en guitarra y Diego Lichtenstein en batería. En 2016 se disolvieron y ya no compartieron más un escenario.

Durante los últimos años Chano se animó a hablar de su problemática: “Yo creo que soy adicto, que tengo una enfermedad crónica y que hay que atenderla día a día”, advirtió. Aunque lanzó dos discos solistas y actualmente trabajaba en una tercera producción en el estudio que había armado en su domicilio en la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, la carrera de Chano ingresó en un cono de sombras del que no logra salir.

El 5 de agosto de 2015 ocurrió el primer escándalo público de Chano, cuando se conocieron unas imágenes en donde se veía cómo perdía el control de su camioneta y embestía varios autos estacionados en el barrio porteño de Núñez, para luego realizar una serie de maniobras hasta estrellarse contra el portón de una vivienda. Los vecinos de la zona reaccionaron e intentaron agredirlo.

La carrera de Chano ingresó en un cono de sombras del que no logra salir

Ese año, en declaraciones al ciclo Periodismo para todos, Charpentier aseguraba que se encontraba en tratamiento desde que tenía 24 años. “Sostuve varios momentos de tiempo limpio, pero para mí el destino de un adicto en consumo es cárcel, un centro de tratamiento o la muerte”, le dijo al periodista Jorge Lanata, en un testimonio descarnado.

“Esa noche yo no estaba drogado ni estaba borracho. Hubo un análisis que decía que refiere a 30 días anteriores, no era algo de ese momento. Había tomado una copa de vino nada más, el alcohol era 0.26 y no me había drogado”, aclaró. “Me asusté y me angustié mucho. Mi vieja la paso muy mal, asusté mucho a toda mi familia, amigos, y principalmente a mi hermano, que es mi compañero de la vida”, reconoció el cantante entre lágrimas.

“Yo creo que soy adicto, que tengo una enfermedad crónica y que hay que atenderla día a día”, confesó (NA)

Meses antes, Chano había tenido un accidente similar en Jujuy, en tanto que en marzo de 2016 volvió a estrellarse contra el acoplado de un camión en la Ruta 3, a la altura de la localidad de Virrey del Pino. En una nueva reaparición en televisión con Gerardo Rozín, se sinceró: “Quiero estar limpio y por momentos no. Por eso la ciencia no lo entiende. Tengo un psiquiatra... a quien a veces le hago caso y a veces no”.

En abril del 2019 la lucha de Chano Moreno Charpentier contra sus adicciones seguía adelante. Esa vez el músico decidió internarse por motus propio en el Centro Adventista de Vida Sana Puiggari, una clínica en Entre Ríos, que contaba con atención médica, enfermería las 24 horas, controles de nutrición y actividad física específica para cada caso.

Luego de su internación en la posada entrerriana, el diálogo. “No me interné por ninguna sobredosis”, dijo de forma contundente. “Ahí me ayudan a relajar y a estar en contacto conmigo mismo, y a armonizar con el universo”, explicó. Y dio detalles de la rutina que debía cumplir: “Como, tomo mucha agua, corro 10 kilómetros diarios, hago actividad física de una hora y no como carne”.

En agosto del 2019, Charpentier se encontraba en España grabado escenas para un videoclip y nuevamente su nombre ocupó la primera plana de los medios nacionales y extranjeros por un hecho de inseguridad. El cantante no dio versiones muy claras de lo que pasó: al principio, el artista le negó el hecho a la policía y fue contradictorio con sus declaraciones. Sin embargo, luego le confirmó a la prensa que le habían robado su pasaporte y las tarjetas de crédito.

Asimismo trascendió un video, en donde se lo puede ver hablando con algunos policías minutos después del asalto, y en esa filmación se le escucha al cantante diciéndole a los uniformados: “Yo soy un cantante muy conocido en la Argentina”. Luego respecto de la persona que lo acompañaba les aclara: “Te dije que es mi novia porque cuando vengo acá estoy con ella”.

En mayo de este año, mientras realizaba un vivo por Twitch, Chano alarmó a sus seguidores con declaraciones que demostraron una recaída. En esa oportunidad, lanzó su tema “Mecha” con una serie de streaming. Casi al terminar su actuación, el intérprete se cayó de la banqueta en la que estaba sentado frente de su piano y no se levantó inmediatamente sino que se arrastró por el piso durante varios segundos. “Este es el respeto que yo le tengo a esta gente. Que me hagan caer y que a mí no me importe. Igual viste que ni hablemos del pasado, pero con todos los accidentes que tuve, nunca me pasa nada”, dijo al ponerse de pie durante la transmisión. E instantáneamente aclaró que no estaba bromeando y sentenció: “Una novia me decía ‘Siempre estás al borde de morirte’”.

“Una novia me decía ‘siempre estás al borde de morirte’”, reveló hace unos días

En la madrugada de este lunes, el solista protagonizó un violento episodio en el Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, sobre la Ruta 39, donde se aloja hace varias semanas. Según el reporte elevado a la Justicia, en medio de un presunto episodio de salud mental, el músico agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, que le disparó y lo hirió en el abdomen.

Con solo 39 años, Santiago Chano Charpentier hace tiempo que transita el éxito. Y también, sus consecuencias.

SEGUIR LEYENDO: