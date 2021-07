Tití, el hijo de 10 años Nazarena Vélez, tuvo un problema de salud en pleno vuelo: lo asistieron médicos que estaban entre los pasajeros

Nazarena Vélez y su hijo Thiago

Nazarena Vélez decidió pasar el fin de semana en Mendoza con su pareja Santiago Caamaño y sus hijos Barbie y Thiago para celebrar su cumpleaños número 47, que fue el domingo. Sin embargo, la actriz y su familia se llevaron un susto en el avión de ida cuando el nene de diez años tuvo convulsiones en pleno vuelo. Médicos que estaban en el vuelo lo auxiliaron hasta llegar a San Rafael donde fue al hospital.

“Bueno les quiero agradecer a todas, a todos, a todes, por la preocupación por Titi. De verdad muchas gracias”, comenzó diciendo Nazarena Vélez en un video que publicó en sus historias de Instagram. Sobre la salud de su hijo, siguió: “Está bien obviamente, de hecho, los médicos nos dijeron que es preferible que nos quedemos acá para que él esté relajado y no se sienta mal”.

En ese sentido dijo que tal como tenían previsto regresarán todos este lunes a Buenos Aires. Antes de despedirse, reiteró su gratitud: “No puedo dejar de agradecer una y un millón de veces más al personal de salud, que no están pasando por un buen momento, y así lo dan todo. Nos hicieron sentir muy bien, se agradece profundamente. Él está muy bien, que es lo más importante”.

“Se agradece a todos, a los médicos que había arriba del avión, a los de todos los lugares que fui que llegué al Hospital Español. Estamos bien, más relajados. Va a estar todo bien, yo soy una persona con mucha fe y mucha confianza. Y él está muy bien, que es lo más importante”, ceerró.

Aunque ella no había dado detalles de lo que había pasado con el nene, un usuario en las redes sociales le preguntó a Ángel de Brito, quien solo atinó a decir: “Convulsiones”.

En los últimos días se supo que Nazarena podría ser la próxima incorporación al segmento de ShowMatch, La Academia, luego de seis años fuera de la pista que tiene como anfitrión a Marcelo Tinelli.

Desde hace un tiempo la actriz no solo usa sus redes sociales para mostrar momentos familiares y promocionar su trabajo, sino también para realizar distintas reflexiones. Hace un tiempo compartió una foto de ella en la tapa de una revista de hace muchos años y escribió: “Qué flaquita y cara de arruinada. Lo q a todos les causaba gracia a mi me costaba la salud”.

En una entrevista que dio en diciembre para Teleshow, Nazarena había hablado de sus adicciones: “La cagué mucho con las anfetaminas. La cocaína siempre me dio mucho miedo, mucha oscuridad. El faso no me genera nada. Las anfetaminas se apoderaron de mí durante 10 años. Siempre tuve una guerra con mi cuerpo: me odiaba, me veía gorda, no me gustaba, me veía celulítica. A los 19 años fui mamá y me empezaron a salir estrías. Siempre tuve mambo. Recién me pude reconciliar después de la muerte de Fabián.”

Y agregó: “Entendí que me reconciliaba o me iba a terminar muriendo, y no podía hacerle eso a Titi. Fue re difícil. He llegado a tomar más de 30 pastillas, mezclaba ansiolíticos y cosas fortísimas, además de las anfetaminas. Recién ahora empecé a dormir sin pastillas. Estoy intentando, pero me duermo a las cuatro y media de la mañana. Me quedó un trastorno. No se habla de las anfetaminas como se debería. Da mucha vergüenza decir que te estás empastillando para adelgazar”.

”Así de imperfecta”, escribió días más tarde junto con un video de ella bailando en bikini y siguió: “Nunca creí poder lograr reírme de algo que me acomplejó y dolió tanto: mi cuerpo. Odié tanto cada estría, cada pozo de celulitis....“Pero aquí estamos, más grande, más vivida y sufrida, dándome cuenta de que algo en el transcurso de esta vida se aprendió. Pasen y vean mis defectos”.

