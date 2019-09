“(Estoy) trabajando día a día, siguiendo un camino que es de un día a la vez. No es un tema que me preocupe en este momento porque sino estaría tratándolo con mucho más rigor y estaría ocupándome de mí, en vez de ocuparme de mi disco”, dijo, y aclaró: "No me interné por ninguna sobredosis, ni nada”. En el mismo sentido, precisó que la posada no tiene restricciones en cuanto a las personas que buscan alojarse en ese centro. “Va gente de todo tipo, no solo van por el motivo que ustedes piensan, sino que también es una clínica que está copada para adelgazar, para bajar un cambio, para lo que se llama vida sana”.