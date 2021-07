Pata Villanueva reapareció junto a sus hijos después de su accidente en Punta del Este: la imagen de la actriz hoy

Luego del accidente que sufrió en febrero, Pata Villanueva continúa su recuperación en su hogar

En febrero pasado, Pata Villanueva sufrió un duro accidente en su casa de vacaciones en Punta del Este, luego de caer por las escaleras y sufrir una fractura de cráneo, lo que la dejó varios días en coma.

Luego de haber sido estabilizada por los médicos que la atendieron, desde su entorno expresaron: “Es un milagro que estuviera con vida”. Allí fue cuando sus hijos Agostina Cavallero, Robertino y Bernardita Tarantini decidieron intervenir y se mudaron a Uruguay para acompañar a su madre.

Hoy, casi cinco meses después de aquel momento, Pata continúa su recuperación en su casa y reapareció este martes. La vedette recibió la visita de sus hijos y Roberto compartió una postal del encuentro en su cuenta de Instagram.

“El mejor regalo que podría pedir en mi cumpleaños: Mamita jugando un partidazo”, escribió Robertino junto a la foto en la que se la ve a Pata con unos anteojos de sol, acostada en la cama y sonriente ante el abrazo de sus hijos.

Pata Villanueva reapareció con una foto junto a sus hijos Bernardita y Robertino (Instagram @robertinot)

“¡Ya vamos a estar bailando muy pronto juntos! Gracias por existir y por esa fuerza que da cátedra ¡Te amamos!”, cerró Robertino en el posteo.

Pata se encontraba de vacaciones cuando sufrió el terrible accidente que la puso al borde de la muerte. Había vuelto de una cena y estaba sola en su vivienda de La Barra, cuando se cayó de la escalera. Algo similar le había ocurrido hacía un año, cuando sólo sufrió lesiones leves. Pero, en esta oportunidad, el golpe le provocó una fractura de cráneo. Por suerte, Villanueva no perdió el conocimiento y pudo pedirle ayuda a una vecina, que fue la que se encargó de llamar al servicio de emergencias médicas para que la asistieran. Y, aunque en un primer momento el panorama no era nada alentador, la ex modelo dio batalla y logró revertir la situación.

En un primer momento, el doctor Elbio Paolillo, director médico del Sanatorio Cantegril, ubicado en el departamento de Maldonado, le había explicado la difícil situación de Villanueva a Teleshow. “El cuadro es delicado producto del fuerte traumatismo de cráneo sufrido. Primero se le realizaron las suturas superficiales y luego se le realizó una tomografía computada, en la que se le diagnosticó un fuerte traumatismo intercraneal del tipo subdural. Y esto determinó su inmediata intervención quirúrgica”, había señalado el profesional.

El pasado 14 de febrero, Pata Villanueva sufrió un duro accidente en su casa de Punta del Este

Durante los primeros días de internación, Pata permaneció intubada y en coma inducido. Pero, de a poco, fue despertando y logró respirar por sus propios medios. Entonces comenzaron a realizarle un tratamiento de fisioterapia para tratar de revertir la hemiplejia que le había quedado en la parte derecha de su cuerpo. Y comenzó a reaccionar favorablemente, al punto que pudo comenzar a realizar videollamadas con sus hijos e interactuar con ellos, haciendo que le leyeran los labios y preguntando por su nieta, Joaquina.

El pasado 4 de marzo, la ex modelo fue sometida a una nueva operación de reconstrucción del cráneo con reemplazo del hueso craneal que había sido removido para descomprimir la zona afectada. Y como su evolución fue favorable, sus hijos decidieron trasladarla a la Argentina, lugar de residencia de todos ellos.

