La queja de Verónica Llinás por la tardanza en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus

La Argentina se encuentra aún muy retrasada en la aplicación de segundas dosis contra el coronavirus con relación al resto de la región. El 35% de la población total tiene pendiente completar su esquema de inoculación. Nuestro país se ubica, así, en el puesto número 12, con un 11% de la población total vacunada, muy lejos de los alcances obtenidos por otras naciones en Latinoamérica. Con estos números, es el país que tiene el porcentaje más alto de segundas dosis pendientes de toda la región.

Verónica Llinás forma parte de ese universo de personas que todavía no recibió la segunda dosis. La actriz de 60 años expresó su indignación a través de su cuenta oficial de Twitter: “Me alegré cuando me pusieron la Sputnik porque se decía que era una de las más eficientes. Hoy, con los tres meses ya cumplidos y ni asomo de la segunda dosis, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la remierda”. Además, aclaró que bloquearía a “tugos”, en referencia a la palabra que usan en la red social como una abreviación de “tu gobierno”.

El mensaje de Verónica Llinas por la demora en la aplicación de la segunda dosis

En la red social, la artista recibió comentarios positivos y negativos. Una usuaria intentó darle tranquilidad y le dijo: “Te recomiendo los podcast del Dr Resnik @ernestorr para tener buena información. La 1ra dosis de Sputnik tiene una protección altísima (equivalente a la Jansen de dosis única) y que se prolonga en el tiempo mucho más que 90 días, además hay producción nacional que en breve circulará”. Con resignación, Llinás le respondió: “Eso espero, el tema es la variante Delta”.

Cabe destacar que el país tuvo problemas en el inicio de la segunda ola para conseguir las dosis suficientes, por una mezcla de impericia y falta de previsión ante el incumplimiento de los laboratorios AstraZeneca y Sputnik para enviar las dosis comprometidas en el plazo estipulado. Y cuando finalmente hubo stock suficiente, en junio, el ritmo de vacunación no adquirió la velocidad recomendada. Recién en julio el plan vacunatorio se activó y se logró - el 7 de este mes- 539.207 dosis aplicadas en una sola jornada.

Por otra parte, con la reapertura de los teatros, Llinás está protagonizando la obra Dos locas de remate con Soledad Silveyra en el Teatro Astral. La dirección es de Manuel González Gil y el equipo está a cargo de Jorge Ferrari, Pepe Uria y Juan Manuel Caballe en la producción ejecutiva. La comedia, con algunos ribetes de humor negro, estrena en plena segunda ola después de un año durísimo para el rubro artístico.

En una entrevista con Teleshow, la actriz habló de su regreso a las tablas después de tantos meses de no poder trabajar: “De algún modo, siento que los que estamos haciendo teatro ahora somos una suerte de, no voy a decir de héroes porque es mucho, pero realmente le estamos poniendo el cuerpo a las balas. No queremos que esto muera, no queremos que los espectadores se desacostumbren a ver teatro. Vamos a ponerle el cuerpo aunque la ganancia sea mínima; lo que importa es que el teatro esté vivo. Hay un montón de gente haciendo eso y está buenísimo”.

