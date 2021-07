Vandalizaron la fachada de la Asociación Argentina de Actores: “Es un ataque al patrimonio de la comunidad actoral”

Vandalizaron la Asociación Argentina de Actores, ubicada a tan solo una cuadra del Congreso de la Nación

Este miércoles por la tarde, desde su cuenta de Twitter, la Asociación Argentina de Actores anunció que su sede fue vandalizada. Ubicada en la calle Adolfo Alsina al 1700, a solo una cuadra del Congreso de la Nación, se reportó que el edificio -considerado monumento histórico nacional- fue “víctima del vandalismo, sufriendo el robo de dos placas de bronce, rotura y sustracción de un picaporte y daños en la puerta lateral”, describieron desde el organismo.

“Este repudiable y doloroso hecho es un ataque al patrimonio de la comunidad actoral argentina”, consideraron desde uno de los sindicatos más antiguos del país, quien desde 1919 se ocupa de la defensa de los derechos de los actores.

Los vándalos cortaron el picaporte de la puerta principal de la Asociación Argentina de Actores

“Hoy encontramos que robaron las dos placas grandes de bronce del frente del edificio. Una de ellas era la del nombre de la institución y la declaración de Monumento Histórico Nacional. También rompieron un picaporte y trataron de quitar el resto de la pieza, rompiendo la madera de la puerta, pero no pudieron sacarla”, le contaron desde la Asociación a Teleshow.

“Como la sede está cerrada y no va gente todos los días, no se sabe con certeza qué día sucedió”, agregaron, con lo cual no hay precisiones respecto a cuándo fue perpetrada esta lamentable vandalización.

Robaron dos placas de la fachada de la Asociación Argentina de Actores

El gremio actoral fue uno de los más castigados durante la pandemia, debido a las restricciones que impidieron, entre otras cosas, que se pudiera rodar o que se lleven adelante obras teatrales, e incluso también manteniendo cerradas las salas de cine por muchos meses. La Asociación Argentina de Actores está presidida por Alejandra Darín, quien en los últimos meses fue cuestionada por algunos de sus colegas, como Luis Brandoni, Fabián Gianola o Marcelo Mazzarello, opositores a la gestión.

“Quiero dejar claro que hace ya años no me siento representado por los afiliados dirigentes de la institución”, dijo Brandoni en noviembre del año pasado. “Yo me desafilié. No pertenezco a la Asociación Kirchnerista de Actores porque no me representa”, agregó con ironía, dejando entrever que su decisión tiene un fondo político.

Luis Brandoni se desafilió de la Asociación Argentina de Actores por no estar de acuerdo con la actual gestión del gremio

Pese a estas disidencias, la existencia de la Asociación garantiza a los actores la regulación, administración y control de la actividad laboral de los actores; la protección gremial; la organización de actividades culturales; el desarrollo de actividades de formación actoral en audiovisual para actores de todo el país, entre otros beneficios sociales. Así como también la prestación de servicios sociales y mutuales para los hijos de afiliados. La Asociación Argentina de Actores cuenta con una obra social propia que brinda una completa asistencia médica a sus asociados.

Desde su creación, el gremio viene llevando adelante una larga lucha para que se sancione, promulgue y reglamente la Ley del Actor. Hoy es una realidad que les permite a los trabajadores gozar de importantes beneficios como la relación de dependencia y la jubilación.

El tweet de la Asociación Argentina de Actores avisando del vandalismo sufrido en su sede

El sindicato, además, cuenta con una activa participación en la vida social, política y cultural de la República Argentina, demostrando su compromiso en cuestiones que trascienden el ámbito de las artes escénicas. Está adherida la Central de los Trabajadores de la Argentina y en la actualidad, la Asociación Argentina de Actores ejerce la presidencia de la Federación Internacional de Actores, Filial Latinoamérica. Asimismo, el sindicato mantiene estrechos lazos con las más importantes instituciones culturales y artísticas del país, desarrollando y concretando proyectos en conjunto con una fuerte influencia en la comunidad.

