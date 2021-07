Martita Fort reveló una inédita anécdota que vivió con su papá en Miami

Martita Fort se animó a responder algunas consultas de sus seguidores de Instagram

Excéntrico y con una personalidad irrepetible. Así era Ricardo Fort, el mediático mas recordado de la televisión, al que muchos apodaron como “el comandante” y quien aún hoy sigue vigente en las redes sociales a través de diversos videos que sus fans siguen compartiendo. Incluso, son sus hijos, Marta y Felipe, quienes también se ocupan de que su recuerdo siga vivo a través de diversas anécdotas que dan a conocer en sus perfiles de Instagram.

En este sentido, fue Martita, que hoy tiene 17 años, la que en las últimas horas revivió una de las situaciones más insólitas que vivió junto a su padre. En un juego de preguntas que hizo con sus seguidores, una de las consultas fue cuál había sido su travesura inolvidable. “Escondernos con mi hermano en una tienda de Miami cuando éramos chicos y que mi papá haga cerrar todo porque no nos podía encontrar”, escribió en una story.

La insólita anécdota que contó Martita

Por otra parte, también se animo a responder otras dudas de la gente. Respecto a si tendría amigos que no fueran de su “clase social”, sentenció: “Esto me lo preguntan muchísimo y es hasta ofensivo. No le pido la declaración de AFIP a una persona si me cae bien y es buena gente”. Además, también reveló que el dinero que obtiene de algunas de sus presencias en televisión, lo destina a un refugio de animales. “El año que viene seguramente me involucre con alguna ONG que ayude a niños”, señaló.

El pasado 5 de julio, su abuela, la cantante lírica por la cual ella heredó su nombre, falleció a los 86 años de edad, luego de estar internada desde hacía dos años y medio como consecuencia de un ACV. Ese mismo día, la joven compartió un profundo mensaje para despedirla. “Hoy le decimos adiós a mi querida abuela Marta. No sólo significaba una abuela para mi, si no que además era una gran artista que, como mi papá, perseguía el cariño del público”, escribió en su cuenta de Instagram, junto una foto en la que se ve a su papá besándole la mano a su abuela, ambos arriba de un escenario iluminado. “Aunque me entristece la noticia, con seguridad que ahora debe estar feliz de reencontrarse con mi papá, donde pueden estar unidos cantando después de muchos años”, cerró la hermana de Felipe Fort, con un emoji de corazón blanco.

Según allegados a la familia, las causas de su partida estaban ligadas a su edad, más que a un cuadro en particular. “Ella tenía marcapasos ya hace varios años y tuvo un paro cardíaco del que no pudo salir”. Debido a los protocolos vigentes desde el año pasado para frenar el avance del coronavirus, no estaba pudiendo recibir demasiadas visitas de su entorno.

El posteo de Martita Fort para despedirse de su abuela Marta

Por otra parte, días atrás, la heredera de Ricardo Fort contó que a sus 14 años tuvo anorexia nerviosa y que llegó a bajar 27 kilos en pocos meses. “¿Cómo superaste las inseguridades con tu cuerpo? Estoy tratando y me inspiras”, le preguntaron a la melliza de Felipe y ella contestó: “Cuando me jodían por ser rellenita a mis 13 años bajé 27 kilos en pocos meses hasta que la gente me dejó de decirme eso para pasar a decirme ‘sos puro hueso’ o ‘comé una hamburguesa’, entonces entendí que sea como sea, siempre va a haber algo para criticar. Así que que no te importe lo que diga el resto”.

Martita Fort contó que sufrió anorexia a los 14 años

Luego, contó que la imagen de fondo, que usó para responder a dicha pregunta, en la que se la ve vestida completamente de negro, rubio por arriba de los hombros, es de hace tres años: “Esta era yo cuando tenía 14 con anorexia nerviosa”.

SEGUIR LEYENDO: