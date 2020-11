Luis Brandoni: “No pertenezco a la ‘Asociación Kirchnerista de Actores’ porque no me representa” (Video: "Confrontrados" - El Nueve)

Después de haber sido socio durante 55 años de la Asociación Argentina de Actores, y de haber ejercido el cargo de Secretario General en dos períodos, Luis Brandoni comunicó a través de una carta publicada en noviembre de 2017 su decisión de renunciar a la entidad. “Quiero dejar claro que hace ya años no me siento representado por los afiliados dirigentes de la institución”, manifestó por aquel entonces, en referencia a las diferencias ideológicas y los cruces que había mantenido en el último tiempo con algunos colegas.

Ahora bien, este lunes Brandoni estuvo invitado al programa Confrontados, conducido por Marina Calabró a través de la pantalla de El Nueve, para hablar de su felicidad por haber regresado a los escenarios después de ocho meses, de la mano de El acompañamiento, la obra dirigida y protagonizada por él. Durante la entrevista, Pampito Perelló Aciar, panelista del ciclo, le preguntó por su opinión sobre el accionar de la Asociación Argentina de Actores durante la pandemia. La consulta no fue bien recibida por el intérprete.

“No voy a hablar de eso. Yo me desafilié. No pertenezco a la Asociación Kirchnerista de Actores porque no me representa, de modo que no voy a hablar de eso”, manifestó, contundente, Brandoni, cerrando por completo las puertas a pronunciarse sobre este tema.

En los últimos meses la relación entre la entidad presidida por Alejandra Darín y sus representados empezó a tener fricciones, ya que muchos artistas reclamaban falta de respuestas o alternativas ante la falta de trabajo. Han sido varias las figuras del espectáculo que manifestaron sus críticas en ese sentido.

Flavio Mendoza manifestó su enojo con la Asociación Argentina de Actores (Video: El Nueve)

Sin ir más lejos, el 9 de noviembre pasado, instantes después de que se confirmara la autorización para la reapertura de la actividad teatral y musical en espacios cerrados, Flavio Mendoza expresó: “La Asociación Argentina de Actores no hizo nada por los artistas en esta pandemia”.

“Hace rato que con la Asociación Argentina de Actores tengo cortocircuitos. A mí siempre me han ninguneado, me han menospreciado, me han mandado carta documento porque estábamos ensayando. Yo soy socio de AADET y tuvimos algunos problemas, pero limamos asperezas. Pero siento que hay gente que hace las cosas para ver quién la tiene más larga y yo no hago las cosas por eso. Lo hago para llevar un plato de comida a mi casa”, agregó.

Unos días antes, Marcelo Mazzarello brindó una entrevista a Los Ángeles de la Mañana en la que se quejó porque todavía no estaban habilitados los teatros: “Creo que el sindicato de Actores debería ayudar con la presión que ejercieron los empresarios, y ayudar desde el gremio a que vuelva la actividad con los protocolos correspondientes”.

Luis Brandoni en su regreso al teatro el fin de semana pasado (Foto: Gustavo Gavotti)

Previamente, había publicado un mensaje en Twitter como respuesta a una publicación de la entidad titulada “Teatro seguro”, en la que aseguraban estar trabajando en un protocolo para garantizar seguridad a los actores con el objetivo de volver a trabajar: “Militaron la cuarentena siete meses por defender al gobierno. No les importó que se fundieran restaurantes y sus empleados, tampoco el despojo a los jubilados, y ahora salen tibiamente a abrirse de gambas. Patéticos”.

Alejandro Fiore fue otro de los actores que se manifestó en el mismo sentido. En diálogo con Mitre Live, por Radio Mitre, señaló: “Yo digo lo que me pasó a mí. Por ahí hay gente a la que (la asociación) ayudó mucho, pero a mí no me ayudó un carajo nadie, nunca. Son cosas que pasan. Ojalá se dejen de joder con las banderas políticas. Donde aparece bandera política se va todo a la mierda”.

