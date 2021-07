ShowMatch: una nueva pareja quedó eliminada de La Academia

Romina Richi quedó eliminada de La Academia de ShowMatch

Una nueva ronda de La Academia de ShowMatch (El Trece) llegó a su fin y Romina Richi quedó en el camino de la competencia, luego de ser derrotada a manos de Mario Guerci por el voto del público: Romina obtuvo un 25.9%, mientras que Guerci se llevó el 74.1% restante. Una diferencia aplastante entre los dos participantes, con la bendición de los televidentes.

“Me encantó hacer este monólogo, me voy súper feliz. Me reí muchísimo, gracias por dejarme participar”, dijo Richi en relación a su particular performance en el duelo (una reinterpretación de un clásico de Shakespeare). “Gracias a los técnicos, la producción, el jurado, a todos”, se despidió Romina de la pista, con una gran sonrisa pese a la abultada derrota.

El enfrentamiento entre Richi y Guerci se desprendió de la ronda de duelo en el que compitieron Mariana Genesio Peña (junto con Rodrigo Jara), Richi (acompañada por el bailarín Juan Manuel Palao), Rocío Marengo (con Nacho Pérez Cortes), Débora Plager (en dupla con Nicolás Villalba), Lizardo Ponce (su pareja de baile es Josefina Oriozabala) y Guerci (que hace equipo con la bailarina Soledad Bayona). El duelo se definió luego de que se revelaran los puntajes secretos con los que Ángel de Brito calificó a todas las duplas participantes.

Mario Guerci continúa en La Academia

La temática del duelo era libre y se pudieron apreciar cuadros muy distintos entre sí. La primera en pasar fue Marengo, quien compuso “Un sueño de novela”, en el que junto a su bailarín caracterizaron a una pareja que quería vivir un amor novelesco, influido por tiras argentinas, en el que combinaron baile, canto y romanticismo.

Luego, Plager le puso cuerpo y baile a una milonga: con un vestido negro y brillante, bailó de manera sobria, sutil y sexy un misterioso tango moderno.

Guerci tomó su guitarra para hacer un emotivo “homenaje a las madres”, en clave folklórica. Junto a Nati Cociuffo como cantante invitada, interpretaron la canción “Como pájaros en el aire”, popularizada tanto por Mercedes Sosa como por Peteco Carabajal.

Basado en el musical Dream Girls, Genesio Peña le dio forma a un cuadro musical en el que combinó canto y humor, acompañada por dos amigas trans, acto con el que emocionaron hasta las lágrimas al conductor del show, Marcelo Tinelli.

La diferencia en la votación telefónica fue de 74,1 a 25,9 por ciento a favor de Mario Guerci

Richi montó el cuadro más experimental de todos: un monólogo Hamlet (de William Shakespeare) adaptado al 2021, escrito por la actriz en compañía de Norman Briski. Con un maquillaje blanco y una túnica con la que tapaba a su compañero (en este cuadro, llamado “Conchita”), fue una puesta 100% teatral y performática.

Por último, Lizardo llamó a su acto “coreografía creando música”: un cuadro ecléctico en sí mismo en el que combinaron hits pop de todas las épocas y todos los géneros (desde “Who Let The Dogs Out” hasta la “BZRP Music Session” de L-Gante) entrelazadas por un baile moderno.

“Fue uno de los duelos más extraños que vi”, definió Tinelli al finalizar todas las pasadas. Y el jurado (compuesto por Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín) coincidió con esta apreciación. Luego, salvaron a Rocío Marengo, Lizardo Ponce, Mariana Genesio Peña y Débora Plager, dejando a Romina Richi y Mario Guerci a que se enfrenten ante el voto del público.

