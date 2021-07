Se viene la nueva temporada de Bake Off: cambios en el jurado y el llamativo requisito para la inscripción

La polémica final de la última edición (Telefe)

Después del éxito, y sobre todo, de la polémica, de la última edición, Telefe lanzó la convocatoria para una nueva temporada de Bake Off, el certamen que busca premiar al mejor pastelero y cuyo antecedente más cercano es recordado por todos. El último envío fue un éxito durante la primera etapa de la cuarentena. Allí, el jurado integrado por Christophe Kriwonys, Pamela Villar y Damián Betular había consagrado como campeona a Samanta Casais.

Pero como el programa había sido grabado con anterioridad, durante ese lapso de tiempo trascendió que podría haber alterado el reglamento. La producción evaluó y determinó que Samanta había mentido en su declaración jurada al ingresar al reality y que no era una pastelera amateur, requisito indispensable para participar. Por este motivo el jurado decidió descalificarla y consagrar a Damián Pier Basile, quien se quedó con el premio de 600 mil pesos. “No mentí, cometí un error. Una malinterpretación del formulario, tal vez hubiera estado bueno preguntar antes de completarlo. Soy una persona transparente y no siento que tenga algo que esconder. Me llevo un montón de enseñanzas del jurado y de esta experiencia maravillosa”, comentó entonces la participante que luego sufrió una repudiable ola de críticas y amenazas en las redes sociales.

El jurado descalificó a Samanta y consagró a Damián en "Bake Off"





En la pantalla de Telefe ya estuvo rotando la promoción de la nueva temporada, anunciando que ya está habilitada la inscripción en el sitio oficial de Internet. Por medio de un formulario online, los aspirantes pueden anotarse, dejando sus datos personales, respondiendo algunas preguntas y sometiéndose a algunos requisitos, previa lectura y aceptación de las bases y condiciones. Allí se deja en claro explícitamente que es requisito indispensable “ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero y/o panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento vinculado o negocio vinculado”.

El formulario consta de consignas vinculadas al gusto por cocinar -por ejemplo: “¿Qué es lo que disfrutás de la pastelería?”- e indaga sobre el nivel de diferentes preparaciones vinculadas al rubro, como galletas y tortas. A continuación, propone algunas relacionadas con la formación y experiencia en la materia. “¿Perteneces a algún grupo relacionado a la pastelería?”; “¿Has estudiado alguna vez algún aspecto de la comida, pastelería o panadería a cualquier nivel?”, siempre dejando en claro la condición indispensable del amateurismo.

La pregunta que llamó la atención

También hay preguntas vinculadas a la historia personal de los aspirantes -estado civil, hobbies, aspiraciones en la vida, pasos anteriores por la televisión-, una de ellas llamó la atención: “¿Tiene alguna condena criminal? Si es así, por favor detallar”, señala la pregunta que se viralizó en las redes sociales. Por último, quienes estén libre de prontuario y deseen participar en el programa, deberán grabar un video con una presentación personal y la elaboración del plato dulce que cada uno considere que mejor lo representa.

Mientras se aguarda un importante número de inscriptos, dada la repercusión de las dos temporadas anteriores sumado al arrastre que pueda llegar de Masterchef Celebrity, el reality pastelero aún no tiene fecha confirmada de estreno. Lo que sí ya se sabe es que habrá un cambio en el jurado. El que no será de la partida es Christophe Kriwonys, quien se mudó a El Trece y hasta hace días formó parte de Lo de Mariana. Su lugar será ocupado por Dolly Irigoyen, quien mostró su y su firmeza durante los reemplazos en el certamen gastronómico de los famosos. De esta manera, la histórica cocinera de Utilísima y Canal Gourmet se sumará a Pamela Villar y Damián Betular, quienes estuvieron en las dos ediciones del ciclo, al igual que la conductora, Paula Chaves.

