Lizy Tagliani publicó una foto de su pasado que elogiaron sus seguidores: “De mi época de chongo”

Lizy Tagliani está al frente de Trato Hecho, en la pantalla de Telefe, y acompaña a Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle

Cada domingo, Lizy Tagliani se pone al frente de Trato Hecho (Telefe), el ciclo de entretenimientos que pone a la familia frente a la pantalla, generando nervios y adrenalina con cada decisión que toma el participante a la hora de elegir un maletín e ir subiendo su apuesta.

Pero esta vez, Lizy brilló en sus redes sociales, más específicamente en su cuenta de Instagram, al sorprender a sus más de cinco millones de seguidores con una imagen retro. Una postal de juventud, cuando Tagliani aún se hacía llamar “Luisito” -apócope de su nombre de nacimiento-, lucía pelo platinado y se vestía de una manera muy diferente a como lo hace hoy.

“En mi época de chongo... actúa normal que nadie se da cuenta, jaaaa”, escribió la conductora y humorista. La foto fue tomada en un salón de belleza en donde Lizy trabajaba como estilista y en donde atendía a muchas famosas. El mensaje que acompañó la foto estuvo cargado de su característico humor, ese que la lleva a reírse de sí misma.

La foto retro de Lizy Tagliani que celebraron sus millones de seguidores

Como no podía ser de otra manera, la publicación estalló de “me gusta” y mensajes que aprobaron su actitud, tanto de sus seguidores anónimos como de los famosos. Celeste Cid, Verónica Lozano, María Eugenia Ritó y la cocinera Ximena Sáenz, entre otros, le comentaron con corazones y risas.

El influencer Sebastián Centeno fue más allá y le dedicó unas sentidas líneas: “¡Sos maravillosa! Tu luz es gigante. Te adoro, hermosa. Vos sí que entendiste todo en esta vida. Vos estás más allá de una elección. Vos sos del pueblo y sos nuestra. Te amamos, el país ya te hizo ser la 1″, le dijo y después quiso bajar un cambio: “Te tiré demasiadas flores, ¿no?”, cerró entre risas.

“Yo sabía que nací en el cuerpo que tenía que nacer. Y sabía que me esperaba pelear por eso, por lo que yo sentía, por lo que yo tenía ganas de ser”, dijo en una de sus participaciones en PH: Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, a quien Lizy hoy acompaña en el ciclo radial Perros de la Calle (Urbana Play).

El posteo de Instagram de Lizy Tagliani en el que mostró una foto de su juventud

“También sabía que tenía que respetar al otro, entonces nunca fue una carga, siempre supe lo que tuve, me reconozco frente a un espejo y no tengo ningún tipo de trauma”, agregó.

Pero así como esta vez, su Instagram se llenó de amor y comentarios positivos, cada tanto Lizy recibe insultos y faltas de respeto muy explícitas. “Sos fea pero igual te cogería” le escribió un usuario en una historia de Instagram, en diciembre del año pasado. La actriz estuvo rápida de reflejos y no se quedó callada: “Soy fea pero igual elijo con quien”.

Sin embargo, la cuestión no quedó ahí: Lizy realizó una captura de pantalla del diálogo y la publicó en su muro, para dejar expuesto al comentarista grosero, aunque de forma anónima. Quizás haya que entenderlo como una advertencia y a partir de ahora, quienes busquen provocar a Lizy lo pensarán dos veces. Para completar su idea, recordó un consejo que le dio Paulina Rubio: “Jajajaja ojo conmigo, para que invitan si saben como me pongo me dijo una vez Paulina”, expresó y arrobó a la cantante mexicana.

