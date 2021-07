La palabra de Jimena Barón y Lizardo Ponce luego de las acusaciones en la pista de ShowMatch: “Nos estamos cubriendo”

Lizardo Ponce y Jimena Barón, a solas con Teleshow

En la última gala dedicada al Samba de ballroom, Jimena Barón y Lizardo Ponce se llevaron todas las miradas. En la pista, se dispararon acusaciones cruzadas sobre búsqueda de chongos, helados inoportunos y desmentidas poco creíbles. En el backstage, el participante y la jurado hablaron en exclusiva con Teleshow y dieron sus versiones de los hechos. En algunas, hubo coincidencias. En otras, dan lugar a diferentes interpretaciones.

El tema lo introdujo el propio Marcelo Tinelli, que llevó a la pista lo que el influencer había señalado en La previa del show: “Nos quedamos hasta tarde buscando chongos y comiendo helado”, citó el conductor, mientras las fotos lo avalaban. Allí, fue a buscar la palabra de Ángel de Brito, que en su Instagram mencionó a su colega del jurado como una de las integrantes de La Academia en pareja.

Lizardo Ponce habló sobre el supuesto candidato de Jimena Barón

Al costado de la pista, mientras esperaba su turno para bailar, Lizardo habló del candidato de Jimena. Un hombre que no es futbolista ni artista y que fuma habanos. “Por eso se queda sin voz”, afirmó mencionando la disfonía de la autora de “La Cobra”, que se hizo cargo del comentario: “¡Ves cómo estoy por hacerme la canchera!”.

Después de bailar, Lizardo habló nuevamente de su amistad con Jimena y volvió a referirse a la cercanía de un novio para la actriz. “Siento que está llegando el indicado y me gusta”, señaló el cordobés en referencia al hombre del habano. Lo que no esperaba era el contraataque de su amiga: “Si vos hablás, yo hablo”, prometió Jimena en una frase que sonó amenazante. Lizardo pareció recibir el impacto y se echó hacia atrás: “No está de novia, no está en pareja, sigan escribiendo”, se rectificó el influencer, que también le juró al conductor que estaba soltero, aunque nadie le creyó. “Estoy con ella todo el día, ¿en qué momento querés que esté con alguien?”, se defendió.

“Este team es muy chanta”, concluyó Tinelli algo resignado. Pero Teleshow fue a buscar a los protagonistas para ver si tenían algo más que decir sobre sus respectivos estados civiles: “Estamos los dos solteros hacemos planes, nos juntamos, la pasamos muy bien juntos. Podríamos ser una gran pareja, pero no lo es”, señaló Lizardo que aclaró sus dichos en la pista: “Creo que entre tanta gente que aparece, capaz apareció alguien que dijo “opa, apa”. No digo que esté de novia”, corrigió.

Jimena Barón habló sobre las declaraciones de Lizardo Ponce

Respecto al hombre del habano, señaló que no es del medio artístico. “Es uno random. Como amigo, lo mejor sería que esté con alguien que no fuera del medio”, destacó y se refirió a su estado. “Yo estoy solo, nombran gente que no conozco”, se defendió. Y ante la amenaza de Jimena de mandarlo al frente, prefirió callar: “Por eso, ahora me porto bien y no digo más nada”.

La otra campana la tenía Jimena: “Es todo mentira, es un chanta. Estoy soltera”, afirmó, aunque no negó el episodio del habano. Respecto a si su amigo está en pareja, eligió el camino del silencio piadoso: “Él dijo que no, vamos a elegir creerle. Yo no hablo”, manifestó. Y ante la observación de este medio, sobre el silencio de las dos partes, reconoció con ironía ”Nos estamos cubriendo. El empezó toda esta historia y se arrepintió”.

Producción: Sofía Della Bernardina

