Iván Noble: “Joaquín Sabina eligió a los Caballeros de teloneros sin escuchar sus canciones”

Iván Noble y su relato sobre Sabina y Sacheri en La Bestia Pop (Audio: Pop Chascomús FM 92.5)

Iván Noble no suele dar entrevistas, pero cuando lo hace mecha conceptos interesantes, con buenas anécdotas y algún dato desconocido. Esta vez no fue la excepción, el músico habló con Adrián Korol y contó que fue compañero de secundario del escritor Eduardo Sacheri, recordó cómo con Los Caballeros de la Quema llegaron a ser teloneros de Joaquín Sabina y explicó de qué se trata su último tema “Caronte”.

En el programa La bestia pop (92.5; Pop Chascomús) la charla comenzó con la historia de “Caronte”. “En la mitología griega, había un señor que manejaba una barca que cruzaba las almas de los difuntos de una orilla del río a la otra, para que descansarán en paz. El viaje tenía un costo, un peaje. Quiénes no podían pagarlo, vagaban durante 100 años en pena. La canción está dedicada a todos los que nos despertamos cada mañana sabiendo que la vida es una carambola, que en cualquier momento Caronte aparece en el horizonte y que entonces, mal que mal, hay que disfrutar y brindar por cada milagroso segundo de absurda existencia...hasta que la barca doble nuestra esquina”, explicó sobre su última canción.

“Nosotros de mitología griega sabíamos poco, el único que sabía era quizás Claudio María Domínguez”, respondió Korol no con realismo mágico pero sí con realismo humorístico. El comentario dio pie para que entrevistado y entrevistador coincidieran que cuando eran alumnos secundarios -Korol “en el Vieytes de Caballito” y Noble en “el Dorrego de Morón”- no les prestaban mucha atención a esos temas “salvo si tocaba algún profe piola”. Fue en ese momento que el ex líder de Los caballeros reveló que era un “año más viejo que la generación de Martín Sabbatella (ex intendente de Morón)” y contemporáneo de Eduardo Sacheri “solo que él estaba en quinto tercera y yo en quinto octava”. Admitió que su colegio solía participar en Feliz Domingo, el inolvidable programa al que iban los egresados para ganar un viaje a Bariloche pero que a su curso “no le iba bien”.

Melómano reconocido, Korol recordó la primera vez que vio a Los Caballeros en vivo. Era 1993, la banda del oeste había editado su primer cd, Manos vacías y fueron invitados por Joaquín Sabina a abrir su show en Ferro ante quince mil espectadores. “Nosotros éramos muy cachorritos. Fue casi de carambola. A Joaquín lo admiro mucho y en ese momento prácticamente era el único de la banda que lo conocía. Cuando nos propusieron ser sus teloneros era un placer y eso que en ese momento no era tan popular como ahora ni estaba tan claro qué tenía que ver con el rock. Sin embargo pidió una banda de rock de telonera”, recordó el cantante.

Ivan Noble presentó un nuevo tema "Caronte" (Télam)

La anécdota sigue. Según le contó un periodista a Noble, en una conferencia de prensa el español admitió que cuando pidió una banda de rock, le acercaron varios trabajos de grupos nuevos, pero no escuchó ninguno. “Agarró los libros que acompañan los cds, empezó a mirar las letras y así nos eligió”.

En tiempos de pandemia, Noble realizó tres conciertos por streaming el año pasado y uno este año. No es un formato que elija. “Hice varios. Al principio fue raro y emocionante. Me sorprende la cantidad de gente que compra tickets y era la forma de estar masomenos cerca de la gente, pero no es lo que uno prefiere”. No oculta su alegría porque este jueves a las 20.30 podrá tocar en vivo, con público y respetando todas las normas establecidas en la Sala Siranush, en Palermo. “No veo la hora de cantar de vuelta en vivo aunque sea para la mitad de la concurrencia”.

Talento: Joaquín Sabina, Iván Noble y Eduardo Sacheri

Noble reconoció que la situación para la música “es muy brava. Me atrevo a decir que hasta más que los gastronómicos. Sabemos todas las limitaciones y penurias que tienen pero pudieron de a poco volver y antes. Nosotros recién ahora tenemos la ventanita abierta. Es bravo como para casi todo el mundo”.

Además de códigos de adolescentes y música comunes, Korol y Noble comparten una mirada distante y crítica con las redes sociales. El músico admitió que trata de alejarse de las redes “pero soy un poco terco y un poco cabrón y a veces me olvido de alejarme”. Para ambos las redes no son ni buenas ni malas. “Con un martillo podés arreglar una mesa o romperle la cabeza a alguien. Con las redes pasa lo mismo, depende el uso que les des. Lo que sí valoro que los artistas podemos ser dueños de la comunicación de nuestro producto. Uno habla cuando quiere, dice lo que quiere decir y si quiere no hay intermediarios”, afirma Noble. Aunque admite que tal vez se llega a menos gente pero se comunica y no hay que interactuar con periodistas o personas a las que quizá se detesta. “Hay que estar a favor de los vientos de época pero sin volverse loco. Tengo 53 años, hago música hace mucho tiempo, lo que pueda usar de la tecnología, las plataformas y las redes lo haré, pero en cuanto sienta que me quedo afuera o sobreactuando una juventud que no tengo no lo haré. Tengo Instagram pero no Tik Tok, hasta acá llegué”. Así que por redes se lo disfruta cantando, pero no haciendo pasitos de baile.

SEGUÍ LEYENDO