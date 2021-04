Pablo Sbaraglia de la banda del Indio Solari: “Nos emocionó ver la cantidad de gente que había pagado la entrada y sin embargo nos felicitaba por la decisión de liberar el recital”

La producción artística estuvo a cargo de Gaspar Benegas y Pablo Sbaraglia con la venia del Indio Solari. La dirección de la puesta en escena la hizo Matías “Mambrú” Mera. Télam

A veces ocurren momentos mágicos. De pronto, una canción deja de serlo para transformarse en himno. Uno se encuentra tarareándola, compartiéndola con amigos, sintiendo una comunión única entre los artistas que la crean y los que la escuchamos. Algo de eso sucedió el sábado pasado con la canción “Encuentro con un ángel amateur”, el tema que presentó el Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en su show gratuito A los pájaros 2021 y que ya supera el millón de visualizaciones.

La presencia del Indio en el concierto de Epecuén no estaba confirmada. Pero apareció en la pantalla y estrenó dos temas. Uno de ellos fue Encuentro con un ángel amateur, una balada simple, con una letra entendible y no tan encriptadas como suelen ser las de Solari. En la canción, el Indio vuelve a demostrar su capacidad única para armar frases perfectas como: “Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Sólo esperar cantando”.

De ese momento único e histórico habló Pablo Sbaraglia, integrante de los Fundamentalistas en el programa “La Bestia Pop” que conduce Adrián Korol todos los días por la 92.5, la Pop Chascomús. “Fue muy intenso. El sábado ya fue todo un estrés con el asunto que no arrancaba la plataforma. Íbamos viendo qué se hacía, estábamos en contacto con la gente. Al ver que las dificultades eran masivas decidimos comunicar que se quedaran tranquilos porque a todos les estaba sucediendo lo mismo”, reconoció el tecladista sobre el accidentado inicio.

El comienzo estaba pautado para las 21 hs. por una plataforma, mientras miles de personas hacían la previa en las redes. Pero al llegar la hora indicada, la pantalla quedó congelada. La espera se alargó dos horas hasta que a las 23.30 hs Los fundamentalistas decidieron liberar el show para todo el mundo a través de Youtube.

“Lo que me llenó el corazón fue ver la cantidad de gente que había pagado la entrada y, sin embargo, felicitaba por la decisión de que lo pudieran mirar todos. Esa empatía de este público hermoso que tiene el himno nos conmovió”, reveló Sbaraglia, quien en el recital además cantó temas emblemáticos. También contó que tomar la decisión de liberar el recital fue complejo porque hubo que esperar que todos se enteraran y cambiaran de plataforma.

Sobre la previa, el músico relató que decidieron grabarlo con la última Luna llena. “Lo hicimos así porque sería al aire libre y sin más iluminación que la que nosotros proveíamos. Por eso estaba bueno que la Luna hiciera lo suyo con esa luz que fue tan especial”, dijo.

El proceso fue largo. En noviembre empezaron a trabajar con el material buscando una idea troncal pero también una estética. “Estábamos todos de acuerdo que tenía que ser al aire libre”. Fue Solari el que aconsejó hacerlo en Epecuén ya que había visitado las ruinas de esa villa turística para una producción de fotos que ilustraría el disco “El perfume de la tempestad”. El lugar, aunque maravilloso, presentaba complicaciones de logística: queda a 500 kilómetros del Obelisco, no hay luz ni agua. “Había que movilizar camiones, gente, pero el sitio lo vale por la emotividad que transmite”, explicó.

Una vez elegido el lugar, comenzaron a surgir las ideas de cómo hacerlo. “Queríamos un concierto con cierta épica, rockero, al aire libre contrario al anterior que fue en un estudio”, dijo. La banda se puso a trabajar no sólo sobre la logística sino sobre las canciones que presentarían. “Uno de los ejes era estrenar las canciones nuevas del Indio, otro los demos de los Redondos y hasta el audio original del ingeniero de sonido de aquella época”, agregó el músico.

Sbaraglia narró que el Indio hacía rato que estaba con ganas de grabar nuevos temas pero con la pandemia y los cuidados necesarios, los encuentros entre él y la banda sólo pudieron ser virtuales. Por eso, él con Gaspar Benegas se pusieron a trabajar por su lado pero con la venia del Indio. “Cuando empezamos a grabar ‘Encuentro con un ángel amateur’ todavía no teníamos la letra. Sin embargo y aún sin letra ya nos emocionaba”, contó.

La grabación se hizo el 29 de marzo y la transmisión virtual quedó pautada para el 17 de abril. Hace unas semanas y con el streaming acordado se pensó en regalar “Rezar solo” y “Encuentro con un ángel amateur” a la gente, idea con la que Solari estuvo de acuerdo. “El día que fuimos a grabar el tema nos caímos de culo”, reconoció el músico con humor y admiración. Y aseguró: “La idea es genial. El ángel que le tocó a él es tan brillante que lo condenó al paraíso, como si el paraíso fuera brillante”.

“Desde el vamos intentamos hacer un hecho artístico que conmueva o tenga cierta emotividad, pero uno no sabe lo que está pasando hasta que ve la reacción” expresó el músico. Fue un show “integral e integrado” describió el conductor. “Todo nuestro trabajo apuntó a eso. Teníamos buenas cartas, los dos temazos nuevos del Indio”.

El tecladista contó que sigue conmovido por los mensajes que le llegaron. También reveló que el Indio les mandó un correo post show con elogios a toda la banda. “La generosidad que tiene con nosotros nos emociona y enorgullece. Hay que bancar esos elogios de semejante músico”, dijo. Korol, con el humor de un ex Vergara, preguntó si ya había remeras con las frases de la canción como “Yo ya no pienso cumplir… Hazañas que prometí”. “Hasta ahora no”, reconoció el músico.

Luego hubo un momento ya no de comunión rockera sino de hermanos. Tanto Sbaraglia como Adrián son conocidos pero con hermanos mucho más famosos. Pablo es el hermano de Leonardo, el actor, y el conductor de Diego, el humorista. Ambos coincidieron en que a pesar de las notorias diferencias físicas, igual suelen confundirlos. Por eso proponen hacer un “Congreso de hermanos de”. Hasta que eso pase será cuestión de “sólo seguir cantando”.

