El inesperado comentario de El Dipy que sorprendió a Juana Viale

El Dipy contó que aún no piensa entrar en política

Este domingo, Juana Viale tuvo entre sus invitados a El Dipy, quien dejó en claro que no planea ingresar en política. “Por ahora”, añadió. El músico volvió a ser muy duro con la actual gestión de gobierno y protagonizó un intercambio con otro de los comensales, el actor Carlos Belloso, respecto a cómo se está “manejando la pandemia”, pero ambos debatieron con respeto, a pesar de sus diferencias.

Sin embargo, un comentario del cantante sorprendió a la conductora. “Yo no tendría que estar en esta mesa”. Inmediatamente, Viale quiso saber el motivo de esa frase. “Porque deberían venir políticos a hablar de lo que hicieron o de lo que hay que hacer por el país, no tendría que estar yo opinando sobre ellos”, señaló el invitado.

Luego, El Dipy reveló cómo no se siente representado por ningún modelo, y que en su encuentro con el ex presidente Mauricio Macri no hablaron de política. “Solo en el final me dijo que arme mi propio partido”, reveló. “Es más, cuando yo me fui de la casa me dijo ‘vos tenés que involucrarte, meterte’. Ahí pensé ‘listo, me engancha’”, agregó.

“¿Te vas a dedicar a la política o no?”, le preguntó Juana Viale. “No, por ahora no”, le contestó el cantante. “¿Pero te interesaría algún día?”, insistió Juana. “Todo es política en la vida, todos estamos haciendo política. A este país le falta sentido común”.

El Dipy

En medio de la interna que atraviesa Juntos por el Cambio, el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, confirmó hace unos días el ofrecimiento formal de candidatura al cantante de cumbia David Adrián Martínez, popularmente conocido por su nombre artístico, El Dipy, por el distrito bonaerense de La Matanza.

La decisión va en línea con el pensamiento del ex presidente Mauricio Macri, que ya había adelantado que quiere como candidatos para estas elecciones 2021 a figuras mediáticas que no están involucradas en el mundo de la política partidaria. El ex mandatario nacional incluso había mencionado públicamente al artista como una de las posibles incorporaciones del espacio opositor.

Para el funcionario, la chance de sumar al músico a sus filas “generaría entusiasmo”, una definición que también va en línea con los dichos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, respecto de ampliar Juntos por el Cambio. Sin embargo, El Dipy al parecer no formará parte de ninguna candidatura, según reveló él mismo en la mesa de este domingo.

El año pasado, Martínez había sido invitado a La noche de Mirtha, donde también se explayaba sobre su descontento con la clase política. “Siempre digo lo mismo: la gente honesta no llega a la política. Veo que hoy se están peleando por una reforma judicial, que el presidente después de la marcha dice que no se van a dejar amedrentar, y ahí te das cuenta que no les importamos, porque realmente no les importamos”, expresó por aquel entonces.

