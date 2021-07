A un mes de la primera cirugía, operaron nuevamente al hijo de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson y Bastian Demichelis

“Gracias por los mensajes, salió todo bien y Basti se está recuperando”, escribió Evangelina Anderson en sus redes sociales junto con una foto de su hijo de doce años, fruto de su relación con Martín Demichelis, en la cama de un hospital. Lo que alertó a sus seguidores, ya que el nene había sido sometido a una intervención hace menos de un mes.

“Valiente mi bebé” agregó en otra historia de Instagram y en una mas explicó que en esta intervención le sacaron los clavos que le habían puesto hace 30 días cuando se había roto el radio.

Sucede que la familia Demichelis se encontraba disfrutando de unos días de descanso en Marbella, España, cuando el nene se cayó de su patineta y se fracturó la muñeca, por lo que tuvo que ser hospitalizado. En ese momento le pusieron unos clavos y ahora, con los huesos sellados se los sacaron en Munich, para que pueda recuperar su movilidad, según ella misma había explicado hace unos días.

“Para quienes me están preguntando, el domingo Basti se cayó de la patineta y se fracturó (rompió) el hueso del antebrazo (radio). Por esta razón lo operaron. Ahora un mes con yeso y luego rehabilitación”, había detallado.

Hace unos días, super orgullosa, compartió en sus redes una foto de ella abrazando en la calle a su hijo mayor: ”Llegó el día nomás Basti me alcanzaste bebé”. Su posteo recibió miles de “Me gusta” y comentarios de varias colegas. “Increíble como creció”, escribió su amiga Mariana de Melo y Karina Mazzocco sumó emojis de aplausos.

En agosto del año pasado la modelo y el ex futbolista se llevaron un gran susto cuando su hija Lola tuvo un accidente mientras practicaba equitación. “Así como está bueno compartir los momentos felices, también está bueno compartir los difíciles”, dijo Eva y le dio la palabra a su hija, a quien se la vio con un pañuelo en el brazo y una venda en el codo. El profesor le pidió que llevara al animal a la caballeriza pero ocurrió algo inesperado. Otro de los equinos lo asustó y ella terminó golpeándose.

“Lo llevé de una cuerda y cuando se encontró con el otro caballo se empezaron a pelear. Empezó a correr y me empujó. Me caí y me raspé la espalda y la rodilla, aunque esa herida no duele tanto”, narró la pequeña, mientras se escuchaba a su madre decir que el mal momento ya había pasado, y que estaba bien de salud tras el susto.

Evangelina pronunció que se llevaron un susto muy grande, pero que por suerte su hija se encuentra muy bien. También publicó la foto que le envió a su esposo -que se encuentra en Alemania-, donde la pequeña de siete años aparece dentro de una ambulancia.

Además de Bastian y Lola de ocho, Eva y Martín son papás de Emma de cuatro y viven en Munich, Alemania, donde tras haberse retirado como jugador, él se hace cargo de la dirección técnica de la categoría 19 del Bayern.

Feliz con su rol de madre, Anderson decidió hace un tiempo ayudar a otras mujeres que quieren serlo y no pueden y donó óvulos. “Tomé una decisión que venía pensando hace rato y tenía mucha ilusión y ganas. Sí, ganas de que con mi pequeño granito de arena pueda hacer feliz a otras mujeres que desean ser mamás. Ayudar a cumplirles ese sueño que tanto anhelan: hoy voy a donar óvulos de forma voluntaria”, contó.

