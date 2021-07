Pimpinela celebra los 25 años de su hogar para la niñez: “Sentimos la satisfacción de ser un puente entre el pasado y el futuro de cientos de chicos”

Pimpinela celebra los 25 años del "Hogar Pimpinela para la Niñez"

En julio de 1996 nació el “Hogar Pimpinela para la Niñez”, que hoy está cumpliendo su 25° aniversario. Se trata de la asociación civil sin fines de lucro llevada adelante por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, la cual otorga “asistencia integral y gratuita a la infancia carenciada”.

Del hogar ya salieron en adopción más de quinientos niños y niñas, con asistencia integral a la infancia carenciada. Y para el famoso dúo de la canción argentina, esto supone “el orgullo más grande” de una carrera llena de éxitos, según declaran ellos mismos.

Actualmente, los Pimpinela se encuentran en Lima, la capital de Perú, en donde se encuentran grabando su participación en el ciclo de televisión La Voz Senior. “En estos 25 años hemos vivido momentos únicos, profundos, difíciles, mágicos, inolvidables... Y hoy sentimos la enorme satisfacción de haber sido un puente entre el pasado y el futuro de cientos de niños y niñas ”, dicen los Pimpinela sobre este aniversario tan especial.

“A todos ellos, a sus familias y a todos los que han formado parte de El Hogar, mil gracias por ayudarnos a llevar adelante este sueño”, agregó el dúo al respecto.

“Cuando vamos de gira siempre pedimos al empresario que nos lleva que nos ponga un día para visitar un hospital o un orfanato, vimos cosas que nos gustaban y cosas que no. En el 90 cuando nace mi sobrino Joaquín dice: ‘¿Por qué no ponemos algo nuestro?’. Entonces me empecé a meter en lo que son los derechos de los niños y en el 96 armamos el hogar, un poco para devolver lo que tenemos”, contó Lucía Galán en 2017, acerca de cómo nació el hogar.

El año pasado y a propósito de las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus, en entrevista con Teleshow, Galán describió las complicaciones que trajo el cierre temporal del hogar. ­”Lo primero que tuvimos que hacer cuando se nos presentó este problema y a contrarreloj, fue pedir los permisos judiciales de cada chico y entregar los datos de las familias con las que van a estar hasta que esto pase, recetas porque muchos toman medicamentos… te juro que fueron tres días de no parar, de ir de acá para allá hasta que los ubicamos, están todos en buenas manos hasta que esto pase”, describió la cantante.

Mientras la célebre dupla espera por volver a los escenarios del mundo y poder así festejar en concierto el 40º aniversario de su carrera, cuentan cómo están viviendo la grabación de la versión peruana de La Voz; en este caso, en la variante del formato La Voz Senior. “Nos encanta volver a Perú: el primer país luego del nuestro, Argentina, que nos abrió las puertas en el comienzo de nuestra carrera allá por 1982. Y en especial, formar parte del novedoso La Voz Senior que da la posibilidad de cumplir su sueño de cantante a tantos adultos que por diferentes razones de la vida tuvieron que postergar su vocación de artistas”, dicen los cantantes.

“Hoy tienen su revancha y nosotros, junto a tres grandes figuras del país, como la mítica Eva Ayllón, también ganadora del Premio Grammy a la Excelencia Musical; el percusionista Tony Succar, ganador del Grammy Latino como Productor del Año; y la joven estrella de la salsa, Daniela Darcourt, seremos sus cómplices”, cerraron los Pimpinela.

