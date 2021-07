Dady Brieva contó que no vio la final de Colón de Santa Fe: “La Chipi no me dejó”

Dady Brieva dijo que La Chipi no lo dejó ver la final de Colón de Santa Fe (Video: Es por ahí, América)

“Rubén Enrique Brieva o Dady… ¿Cómo decirle?”, exclamó Guillermo Andino en Es por ahí, por América, para presentar con toda la pompa al popular y querido Dady Brieva. Entonces de una el conductor ciclo quiso saber cuan feliz estaba el actor por la victoria de Colón de Santa Fe sobre Racing en la última final de la Copa de La Liga Profesional. “Contento, primer triunfito… De esos clubes que no ganan nunca. Y cuando gana un negro, ganan todos”, celebró para que Andino, famoso hincha de La Academia, le diga mirándolo a los ojos que merecía ser campeón.

Entonces llegó la sorpresa. “La Chipi no me deja verlo. No lo vi”, aseguró el humorista y a pesar de que en su momento la bailarina –Mariela Anchipi, su esposa desde 2012 y madre de sus hijos Felipe y Rosario– compartió imágenes de Dady llorando frente al televisor al ver las instancias decisivas de la final. “¿Cómo?”, exclamó el conductor, secundado por el panelista Guido Zaffora y por Soledad Fandiño, co conductora del ciclo. “Lo conté. No me deja verlo, por cábala. Estaba Felipe viendo. Yo, en la cocina”, detalló y cuando todos quisieron saber si estaba tranquilo y si sabía como iba el partido, aseguró que le cantaban el resultado. “Con las hemorroides que saltaban. Entraban y salían, ¡terrible!”, exclamó entre risas en relación a la afección que lo aqueja hace meses y por la que posiblemente será operado en algún momento.

Dady Brieva (Foto: Es por ahí, América)

“Cuando faltaban cinco minutos le dije: ‘Voy a verlo’”, contó. Y apelando al humor para retratar el nerviosismo de aquel momento dijo que su esposa le dijo: “No vayas, estúpido. Aguantá. Miralo en la repetición”. Y a carcajadas, apuntó que Fandiño le hacía acordar a su esposa: “Es media de armas tomar”. Lo cierto es que esos últimos minutos desoyó la indicación de su esposa y vio los minutos finales con su hijo. “Lloré mucho. Bah. Lloré con la vacunación. De tanto sufrir como, cuando te vacunás… Cuando ganó Colon sentí la inundación del 2003… El agua hasta la mitad del poste. ¡Mucha historia!”, reflexionó.

En ese momento, apelando a la emotividad Andino lo quiso llevar a los recuerdos del barrio y de su infancia, pero Dady fue esquivo. “Pensé en mi”, respondió evitando contar si había recordado seres queridos que lo acompañaron cuando era un niño. Pero sí apuntó en solidaridad con la patria sabalera: “La pandemia se llevó tíos, abuelos… que podrían haberlo visto campeón y no lo vieron. Fue un desahogo importante”.

Dady Brieva con la cocinera Chantal (Foto: Es por ahí, América)

Consultado por su presente junto a La Chipi, que actualmente está ensayando para reemplazar a Sofía Jujuy Jiménez –que está lesionada– en La Academia de ShowMatch, Dady fue muy sugerente. “Estamos… bien… Está en el Bailando y le dijo: ‘¡Dale! No es mandar un cohete a la Luna. Es ir al Bailando. Un programa de televisión’”, aseguró con picardía buscando la complicidad de los presentes. Luego aportó: “Ella es fundamentalista como los iraquíes. Como los que vienen del palo del clásico. Lo está sufriendo. Dice que está grande”. Y sin embargo se hizo cargo: “La estoy acompañando mucho más que lo que la acompañé la vez anterior. Me agarró una culpita”. Entonces Zaffora aprovechó para escribirle a la bailarina para saber si tenía algo para decir al respecto y quedó a la espera de su respuesta.

¿Volvería con Midachi en una versión deconstruída? “No”, dijo con contundencia. “Es muy embromado. ¿Cómo haces para romper la fórmula y que se decontruya a la vez?”, dijo y aseguró que tampoco podría hacer Agrandadytos. “Yo le preguntaba cosas a los chicos.... Hoy tendría otra lupa…”, reflexionó sobre el programa de entrevistas a niños que hizo famoso a Rodrigo Noya hace más de veinte años. “El mundo está pasando por una corrección política que hace que declare de una manera y haga lo otro. Como la famosa frase ‘no miro televisión’. La nieta lo decía”, señaló en referencia a Juana Viale que hoy está al frente del programa de Mirtha Legrand, en el prime time de ElTrece.

Mariela Anchipi y Dady Brieva

Y dijo que iría a su mesa, luego de apuntar que en materia de opiniones políticas: “Mirtha la careteaba un poco más que Juana”. Sí se quejó a nivel general de siempre tener que hablar de lo que piensa él en este sentido: “Vas y te preguntan qué opinas de la vacuna, cuando hay algunos actores a los que les preguntan solo de actuación… Tampoco le esquivo al bulto y digo: ‘Ahora no hablo más. ¡No!”. Para referirse a otro actor vinculado a la política, reflexionó: “Nadie deja de ver al Beto Brandoni en El acompañamiento porque piense así. Y el que lo hace… ¡es una locura! Es que nos han puesto como referentes de algo. Hoy la tele viene con las redes. Contratan a alguien y le preguntan cuantos seguidores tiene. Yo no sé jugar. No tengo. Me vuelvo loco. Empiezo a contestar de a uno. Soy un tarado. Un día me dijeron si quería ser jurado del Bailando, pero son juegos que no sé jugar”.

Siempre entretenido, mientras cocinaba empanadas de surubí con Chantal, la chef del ciclo, Dady contó que en teatro está haciendo Super Dady, el mago del tiempo, en el Teatro Picadero. Dijo que es un espectáculo que apela a la nostalgia y al vínculo entre padres e hijos. Y a esa altura, entre la algarabía de la cocina y la promoción de su show teatral, llegó la respuesta por mensaje de Whats App de Mariela La Chipi para Guido Zaffora insinuando que esta mañana la pareja había tenido varias discusiones.

La emoción de Dady Brieva por el campeonato de Colón

“Arrancamos temprano… 6.30. Había que hacer estudios a la chiquilina. Y trámites. Siempre hay quilombo. Algo trabado… Ya les va a pasar. Al principio, todo lindo”, dijo Dady sobre los comienzos de cualquier relación de pareja. Y contó que no planea ir a ver a su mujer a la pista porque se pone nervioso. Todo un rato antes de La Chipi haga llegar un mensaje: “Igual lo amo porque siempre está”.

¿Más? Dady contó una intimidad. “Habíamos quedado en ir a un hotel a pasar la noche. Había hecho toda la parafernalia. Ahora no se puede reprogramar. Y cuando yo tomo carrera... Pero ¡bueno!”, rio con resignación y gracia. “Estamos muy bien. Me gusta que vuelva a bailar. Y cuando ella baila, se para el mundo”, dijo y cerró con un sorpresivo: “Me voy a casar de vuelta. Antes de fin de año. Porque queremos renovar los votos. Quiero fiesta. Puede ser el 3 de diciembre”.

SEGUIR LEYENDO: