Jimena Barón y la ex italiana de Daniel Osvaldo viajarán a Disney: “Nuestros hijos son hermanos para toda la vida”

Jimena Barón y la ex italiana de Daniel Osvaldo viajarán juntas a Disney: "Nuestros hijos son hermanos para toda la vida" (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

“Ya no sé qué (número) de ex soy. Creo que la ocho...”, dijo Jimena Barón al hablar en caracter de ex pareja de Daniel Osvaldo, con quien tuvo una tercera reconciliación durante la cuarentena el año pasado y de quien se separó en malos términos. Lo hizo luego de que Elena Braccini -la ex esposa italiana del ex futbolista- hiciera declaraciones públicas sobre el vínculo con Gianinna Maradona.

La modelo italiana estuvo en pareja con Osvaldo mientras él jugaba al fútbol en un club local y fruto de su relación tuvieron a Victoria y María Elena. Poco tiempo después, finalizaron su relación y el entonces deportista inició un romance con la actriz argentina que terminó dejando su carrera en el país para mudarse a Europa. Por aquel entonces, la italiana acusó públicamente a su ex por no hacerse cargo de la cuota alimentaria de sus hijas y tampoco cumplir con el régimen de visitas. Lo que motivó a que Jimena Barón le pidiera un encuentro a Elena. Allí, lograron hablar de mujer a mujer y comenzaron una relación de amistad más allá de su vínculo con Osvaldo. Incluso, después de que la cantante se separara, ellas continuaron fortaleciendo su relación, sobre todo por sus hijos.

“Nosotras estamos súper comunicadas. En su momento hablamos... Nosotras tenemos niños que son hermanos para toda la vida. Yo le cambié el pañal a su hija (menor). Las amo con mi alma y las extraño muchísimo”, dijo Jimena en una nota en Los ángeles de la mañana, y agregó que en medio de la pandemia se comunican a través de videollamada -”las veo crecer por FaceTime- y que no pudieron ir de visita a Italia, pero que están planeando un viaje para que sus hijos se puedan reencontrar.

Jimena Barón, Daniel Osvaldo y Elena Braccini

“Estamos organizando para ir todos a Disney”, dijo sobre la aventura que realizarán en las distintas atracciones que ofrecen los parques de Orlando, en donde se reunirán sus respectivos hijos. “Yo soy así...”, explicó Jimena y recordó que cuando estaba en pareja con Osvaldo organizó un viaje de esquí con las familias ensambladas: ellos dos, su hijo, Braccini, su actual esposo y las dos hijas que tuvo con el deportista.

“La banco mucho. Es una excelente mamá”, enfatizó sobre la italiana. Y agregó: “Hay cosas que decido no contar porque mi hijo está más grande y porque decido guardármelo. La respeto mucho como mujer, como mamá”.

“Yo estoy gastando mucha plata en terapia para no hacer comentarios, para no llorar”, continuó y resaltó que habló “de todo” con Braccini hace algunos años. “El momento clave fue cuando nos conocimos. Ella lloraba, nos abrazamos. Y nuestra alianza, y nuestra amistad, es porque nuestros hijos son hermanos para toda la vida”.

La semana pasada, Morrison acompañó a Jimena Barón a ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

Por otro lado, la actriz no quiso hacer declaraciones sobre la relación de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. “Yo estoy laburando en mi patrón de relación, que es una mierda. El de Daniel... ¡que vaya a terapia! No sé. Va a tener la vida que elija o que pueda tener. Yo estoy ocupándome de lo mío”, fue lo único respondió sobre el padre de su hijo.

En tanto, Ángel de Brito -periodista y compañero de la actriz en el jurado de La Academia- sumó la información de que Barón cría sola a su hijo Morrison y que “intenta explicarle que la relación que tiene con su padre no es normal”, que Osvaldo debería hacerse cargo y generar otro vínculo entre ellos.

