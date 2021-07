Bianca, la hija cantante de Miguel Ángel Cherutti, brilló en La Voz y provocó una disputa de Lali con Mau y Ricky

La espectacular performance de Bianca Cherutti (Video: "La Voz", Telefe)

En 2002 fue parte de Cantaniño. Casi 20 años después, lanzó su primer cover y el domingo por la noche brilló en el escenario de La Voz. Bianca, la hija cantante de Miguel Ángel Cherutti, sorprendió al presentarse en el ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe. La joven de 26 años interpretó Hot stuff -tema que hizo famoso Donna Summer- y deslumbró a Ricardo Montaner, La Sole, Mau y Ricky y Lali Espósito.

Acompañada por su hermana y un amigo, antes de cantar había expresado en qué grupo querría ser parte, en caso de que más de uno se de vuelta al escucharla. “Si tengo que ir por los géneros que más escucho, me puedo ir con Mau y Ricky o con Lali. También son más generacionales”, había adelantado la hija del humorista, que también es padre de María Luján, Antonella y Santino.

Apenas Bianca empezó a cantar, Lali expresó su fascinación bailando sobre su silla. Pocos segundos después no lo dudó: tocó el botón y giró para ver a la intérprete que estaba sobre el escenario. Más tarde lo hicieron Mau y Ricky.

“Gracias a los cuatro por escucharme, por darme la oportunidad. Estoy muy contenta, muy emocionada. No voy a llorar”, aseguró la joven, visiblemente feliz por haber brillado con su performance. “Son tres monstruos”, le dijo a los cantantes y agregó, señalando a Lali, Mau y Ricky: “Era alguno de ustedes dos los que quería que se den vuelta, así que lo logré”.

Bianca Cherutti

“No por desmerecer el trabajo de La Sole y Ricardo Montaner -explicó- Por una cuestión generacional, me gustan mucho ambos”, continuó.

Luego, a la hora de definir con qué equipo quería quedarse, Bianca comenzó llenando de halagos a Espósito, lo que hizo suponer que se quedaría con el dúo de los hermanos Montaner. “Lali es nuestra, me encanta, te admiro muchísimo”, le dijo a la cantante argentina que de inmediato imaginó que no la elegiría. “No me rompas el corazón, Bianca”, le pidió a la joven entre risas, pero realmente lamentando que la hija del humorista no formara parte de su equipo de trabajo.

“Pero me voy con Mau y Ricky”, agregó, mientras los cantantes celebraban a los gritos y le dieron una remera de bienvenida. “Vamos a hacer cosas increíbles, vas a ver”, le prometieron. Al mismo tiempo, la cámara enfocó a Lali Espósito, quien se tapaba la cabeza por no haber perdido el talento de Bianca.

Bianca también había estado en la pista del Cantando 2020 junto a su padre, Miguel Ángel Cherutti (Video: "Cantando 2020", El Trece)

Bianca Cherutti estudió comedia musical, canto y actuación. Estuvo en Cantaniño (2002), el ciclo del que se formó la banda musical KatrasK. Por ese entonces, no quedó seleccionada para integrar el grupo pero sí para ser parte del elenco que bailaba y cantaba. En una entrevista con Teleshow, recordó que a dicho casting se preentó como Bianca Ocampo, llevando el apellido de su madre.

“Desde chiquita que quiero actuar y cantar, pero no quería que sepan que era la hija de alguien conocido. Entonces, me llevaba mi mamá. Hasta que tuvieron que ir a firmar los dos porque yo era menor de edad. Me acuerdo que mi papá se sintió mal porque no comprendía por qué no quería usar su apellido. Después, entendió que quería hacerme valer por mí misma”, contó la joven en una entrevista exclusiva con Teleshow. “Estoy orgullosa de él y para mí es mi papá, más allá de cualquier profesión. Hoy, cuando voy a un casting no tengo problema en decir quién es. Pero en ese momento sentía que tenía que ser neutral”.

Bianca Cherutti

Cuando terminó el secundario, Bianca se inscribió en la carrera de Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Estudió durante un año hasta que se dio cuenta que “no era por ahí”. Su pasión por el arte la llevó a perfeccionarse como actriz y se anotó en la licenciatura de artes dramáticas. En paralelo comenzó a ir a audiciones.

En marzo 2020, cuando comenzó a regir en la Argentina el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, Bianca aprovechó el tiempo libre que tuvo en su casa para afianzarse y lanzar su carrera como cantante: hizo el cover y el videoclip de “Don’t Start Now”, de Dua Lipa.

