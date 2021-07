Martita Fort: “A los 14 tuve anorexia nerviosa, bajé 24 kilos en pocos meses”

Marta Fort

Con más de medio millón de seguidores en sus redes sociales, Marta Fort, la hija de Ricardo, es un referente para muchos jóvenes que la siguen. Habitualmente la adolescente de 17 años suele interactuar en Intagram con su público. En las últimas horas contó que a sus 14 años tuvo anorexia nerviosa y que llegó a bajar 27 kilos en pocos meses.

“¿Cómo superaste las inseguridades con tu cuerpo? Estoy tratando y me inspiras”, le preguntaron a la melliza de Felipe y ella contestó: “Cuando me jodían por ser rellenita a mis 13 años bajé 27 kilos en pocos meses hasta que la gente me dejó de decirme eso para pasar a decirme ‘sos puro hueso’ o ‘comé una hamburguesa’, entonces entendí que sea como sea, siempre va a haber algo para criticar. Así que que no te importe lo que diga el resto”.

Luego, contó que la imagen de fondo, que usó para responder a dicha pregunta, en la que se la ve vestida completamente de negro, rubio por arriba de los hombros, es de hace tres años: “Esta era yo cuando tenía 14 con anorexia nerviosa”.

Hace unos días, en otra pregunta, un seguidor quiso saber si había alguna parte de su cuerpo que no le gustara y ella respondió que sus brazos, y que por eso se los tatuaba y mostró un diseño de mariposas que tiene en el antebrazo. Por aquellos días, también bromeó sobre su entrenamiento: “Voy con mi representante Natlia Román al gimnasio todos los días y corremos 45 minutos. No, mentira, solo baile”.

Hace un tiempo Martita había contado que su papá, fallecido en el 2013, estaba muy pendiente de la imagen de ella y de su hermano: “No teníamos autonomía, nos vestíamos de la manera que el imponía. El quería por ejemplo que yo tenga el pelo rubio platinado entero. En la peluquería le decían que yo era muy chica. Me hicieron reflejos. Me mandó como cinco veces. Yo lloraba porque no me gustaba... A mi hermano tampoco le gustaba tener todos los pelos parados”.

En diálogo con Ángel de Brito, recordó al “comandante”:” Extraño todo de él. Lo repentino que era y el cariño que me daba. Le costaba un poco conmigo. De por sí tenía el dilema que al ser gay por ahí tenía más preferencia o afinidad con los chicos. Estaba más tiempo con mi hermano... Dicen que las chicas pertenecen a los padres y los chicos pertenecen a la madre. Acá era al revés, pero igualmente lo entendió en su momento”.

“¿Qué te paso cuando te contó que era gay?”, le consultó Ángel. “Nada, me lo dijo de muy chiquita y nunca se me ocurrió cuestionarlo, siempre crecí con la cabeza abierta por eso. Ahora no me molesta”, contestó la hermana de Felipe. Luego, agregó que su papá era una persona muy querida, por lo que siempre que recibe buenos comentarios de él.

Martita es muy parecida a su padre, no solo por su carácter, según el mismo Gustavo contó en varias ocasiones, sino también físicamente -”lo que se hereda no se roba” escribió hace un tiempo comparando sus ojos con los de él- y en cuanto a los gustos. Fanática de los tatuajes como él, además de tener varios diseños en sus brazos, hace poco mostró un tigre que se hizo en la pierna.

Los hermanos comenzaron quinto año, luego de un verano que los tuvo de vacaciones en Miami, donde fueron con su tío Eduardo, la pareja de él Rocío Marengo, sus primos Macarena, Angelina y Pietro y Marisa, su niñera. Incluso recibieron el 2021 en familia en la que fue la ciudad favorita de Ricardo.

