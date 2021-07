Nicole Neumann apuesta a un “amor para toda la vida” con José Manuel Urcera y asegura que “sería maravilloso” superar sus diferencias con Fabián Cubero

Nicole entre su actual y su ex

La opción de contestar preguntas de los seguidores a través de las historias de Instagram suele ser el método que eligen los famosos cuando tienen algo para decir y no quieren someterse al cuestionario de un periodista. ¿Por qué? Porque, en este caso, la figura tiene la posibilidad de elegir qué contestar y qué no. Y, de esta manera, se evita algún que otro momento incómodo. Tal es el caso de Nicole Neumann, quien decidió aprovechar este método para dejar en claro un par de aspectos de su vida personal.

La actual conductora de Santo Sábado, por América, acaba de blanquear su noviazgo con el piloto de TC José Manuel Urcera, con quien compartió unos días de descanso en Miami, Estados Unidos. Y no dudó en responder con un tajante “¡Sí!”, cuando alguien le preguntó si creía “en el amor para toda la vida”. Cabe señalar que, en los últimos días, su relación estuvo cuestionada por la ex novia del joven oriundo de Río Negro, Micaela Álvarez, quien aseguró que se seguía viendo con él cuando los fotógrafos lo sorprendieron con la modelo.

Por otra parte, un par de usuarios hicieron referencia a la medida cautelar impuesta por Fabián Cubero, el ex de Neuman, que impide que Nicole pueda publicar imágenes de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna en sus redes sociales. Y, obviamente, ella aseguró que quería que la levantaran. Pero, además, cuando un seguidor le preguntó si a las niñas les gustaría que posteara sus fotos y le dijo que extrañaba ver esos momentos, la modelo señaló: “Reeeeee. Yo también”.

Después, Nicole dejó en claro que le encantaría dejar en el pasado sus conflictos con el ex futbolista, de quien se divorció legalmente a principios de 2018 y con quien mantiene una tensa relación desde que él se puso de novio con Micaela Viciconte. “¿Alguna vez podrán superar las diferencias con el padre de tus hijas?, le consultaron. Y la modelo se mostró esperanzada: “¡Sería maravilloso! Amaría...”.

Por otra parte, Neumann eligió contestar una pregunta sobre las críticas que recibe a diario. “¿Te duele que hablen mal de vos? Sobre todo muchas mujeres hablando mal de otras...”, le consultaron. Y la modelo reflexionó: “No pasa mucho...pero me duele cuando la gente opina o decreta como si conociera la historia y realidad de uno. Como si al menos te conocieran 5 minutos. Raro”.

En otro orden, Nicole respondió sobre cuál era la clave para mantenerse bien. “Calculo que una alimentación alineada con mi filosofía de vida, mantenerme ejercitando sea con baile, yoga, gimnasia y mucho Ommmmmmm”, escribió. También dijo que había interrumpido su profesorado de yoga por la pandemia, pero que quería retomar. Contó que trataba de entrenar no menos de tres veces por semana. Y dio recomendaciones a quienes quieran incursionar en el veganismo como ella. “Tomárselo con calma, consultar con el médico y saber que es un proceso. Hay que tomar la decisión y tener paciencia”, señaló.

Tras la irrupción mediática de la ex de su novio, la modelo intentó mantener la calma sin dejar que le borraran la sonrisa. Y, en diálogo con Intrusos, por América, señaló: “Estoy bien, trabajando, haciendo de mamá, viviendo un presente muy lindo”. En tanto, sobre lo que había pasado en Neuquén, donde ella estuvo tomando unos días de relax con su pareja hasta que apareció Álvarez a increparlo, concluyó: “Yo no me engancho en esas cosas. No me voy a enganchar con pasados y ex que no me corresponden, nada de lo que se dijo tiene que ver conmigo y con mi presente”.

SEGUIR LEYENDO: