Nicole Neumann, de vacaciones con su nuevo novio en Miami y la ex de él en la ciudad

Nicole Neumann y su novio, el piloto de turismo carretera José Manuel Urcera viajaron a Miami a tomar unos días de descanso y disfrutar de las playas estadounidenses. Sin embargo, la paz para la flamante pareja podría terminar en cualquier momento ya que, lejos de su casa pero probablemente no de los escándalos, coinciden en la misma ciudad en la que está vacacionando la ex novia de él, Micaela Álvarez.

Fue la misma panelista de Santo Sábado quien compartió en sus redes sociales varias imágenes junto con su nuevo amor, la más llamativa de ellas tomando sol de espaldas en una colchoneta sobre el mar. En otra foto, que también subió el relacionista público y amigo de ella Gaby Álvarez, se ve a la pareja posando en la entrada de un restaurante.

Nicole y su novio estuvieron con el relacionista público Gaby Álvarez

El piloto también compartió una foto, se trataba de una imagen de las manos tomadas de él y de su novia a quien arrobó con un emoji de un corazón. Aunque fue lo único que él mostró de ella y la mencionó, ya que aunque está con una de las mujeres más famosas del país, intenta mantener bajo su perfil.

Como lo hace cada vez que se va de viaje, ella realizó varios posteos la mayoría de ellos desde la playa mostrando sus looks. “Renovando y purificando energías para todo lo que se vienen”, escribió en uno de ellos.

Sin embargo, la tranquilidad no es eterna y en los últimos días arribó a Miami Micaela Álvarez, ex pareja de Urcera que en las últimas semanas estuvo en Intrusos hablando de cómo había sido su relación con el piloto.

En el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich recordó que el piloto, aún cuando eran novios, le contó que “Nicole lo quería conocer”, pero que ella no se sorprendió, ya que lo considera “un chico lindo”. Sobre la flamante relación, dijo: “No estoy dolida, ni con rencor. Nosotros estábamos separados. Ahora lo desconozco. Siento que viví una mentira hace seis años, pero hoy no estoy sufriendo. Me di cuenta de como me negó a Nicole también me ha negado otras cosas que eran ciertas”.

Ella no le ve futuro a la relación, sobre todo por la diferencia de edad (once años): “No creo que dure. Es la realidad, Manu tiene 29 años y toda una vida por delante. Nicole ya tiene hijas. No me lo imagino a él ensamblando a una familia”.

“Él me hizo mucho daño en estos seis años. No estoy embroncada con este romance. No me cambia que haya sido con Nicole. Fueron sus actitudes todos estos años”, manifestó la joven dolida y agregó, sobre relaciones pasadas de él: “No es una decepción amorosa, pero las mentiras constantes duelen. Pasaron un montón de cosas que prefiero no contar, nunca hubo violencia física. Hubo rumores que en otras relaciones del pasado sí hubo violencia de género”.

Tras las declaraciones de la joven asesora de moda, Neumann respondió: “Estoy bien, trabajando, haciendo de mamá, viviendo un presente muy lindo. “No me voy a enganchar con pasados y ex que no me corresponden, nada de lo que se dijo tiene que ver conmigo y con mi presente”, dijo sobre el raid mediático de la ex del piloto y apuntó: “La fama es tan peligrosa como atractiva, uno que está hace tanto en el medio está acostumbrado a que estas cosas sucedan”.

“Yo por suerte disfrutando. Mi presente es muy lindo, lo estoy disfrutando y no hay mucho más. La gente es libre de decir cosas, mentiras, verdades y cada uno es dueño de lo que dice y está todo bien”, cerró.

