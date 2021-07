Zendaya y Tom Holland fueron sorprendidos besándose en el auto del actor y sus fanáticos estallaron en las redes

Zendaya y Tom Holland

La noticia, rápidamente, se convirtió en tendencia en las redes sociales. Y es que Zendaya y Tom Holland, los protagonistas Spider-Man, fueron sorprendidos a los besos en el auto del actor cuando ambos compartían una salida por las calles de Silver Lake, en Los Ángeles. Todo ocurrió en un semáforo. La pareja de actores viajaba en el Audi deportivo de él y mantenía una divertida charla. Hasta que el joven de 25 años decidió tomar con ternura el rostro de su compañera, de 24, para dejarse llevar por la pasión.

La escena fue captada por las cámaras del portal norteamericano Page Six el último jueves y, enseguida, los fanáticos de la pareja se encargaron de replicarla. Así, el shippeo de “Tomdaya” se hizo viral, junto con las imágenes que confirman un romance con el que se venía especulando desde hacía años.

El posteo de Page Six que se volvió viral (Instagram: @pagesix)

De hecho, los primeros rumores que los vinculaban surgieron en 2017, tras el rodaje de Spider-Man: Homecoming, en el que Holland interpretó a Peter Parker y Zendaya a su compañera de clase, Michelle. Entonces, se dijo que ambos preferían mantener su relación en secreto, pero que pasaban mucho tiempo juntos. Y que, incluso, burlando a la prensa se habían ido a disfrutar de unas placidas vacaciones. Pero ellos lo negaron rotundamente.

“Mi favorito es cuando dice que nos vamos de vacaciones juntos. ¡Ja! ¡No he estado de vacaciones en años!”, escribió entonces la actriz de Euphoria en su cuenta de Twitter, arrobando a Tom y riéndose de estas versiones. “¿Cuenta la gira de prensa?”, le contestó entonces el joven, siguiéndole el juego. Sin embargo, los paparazzis no dejaron de perseguirlos y, meses más tarde, los captaron caminando juntos cerca del Central Park South de la ciudad de Nueva York.

Claro que, según parece, la relación no permaneció incólume a lo largo de todo este tiempo. A mediados del 2019, Holland fue sorprendido junto a Olivia Bolton en el Hyde Park de Londres. Y Zendaya, por su parte, habría mantenido relación con su compañero de la serie estudiantil de HBO, Jacob Elordi. Pero ninguna de estas historias fue lo suficientemente sólida. Y todo indica que la filmación de la tercera entrega de Spider-Man: No Way Home, que llegará a los cines a fines de este año, los volvió a encontrar solos y con ganas de acompañarse.

Es más, por lo que se supo, el beso que captaron los medios ocurrió en el vecindario en donde vive Clarie Stoermer, la madre de la ex chica Disney, a quien la pareja habría ido a visitar en plan familiar. Y este hecho puntual deja en evidencia que no se trataría ni de un romance fugaz ni de una movida de prensa, como muchos especularon, sino de la confirmación de un noviazgo mucho más serio.

Los fanáticos de la pareja los convirtieron en tendencia en Twitter

La reacción de los fanáticos frente a esta imagen no se hizo esperar. Y las redes sociales se hicieron eco de la felicidad de muchos y la sorpresa de otros. Pero, obviamente, también se llenaron de memes que dejaron en claro que la noticia no podía pasar inadvertida de ninguna manera. Y que, evidentemente, esta escena fuera de guión no hará más que potenciar la ansiedad por la llegada de la nueva zaga de la película en la que Zendaya y Tom se dieron su primer beso de ficción.

