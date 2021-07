Debora Plager brilló en la pista de ShowMatch y habló de la renuncia de Fabián Doman a Intratables

Debora Plager habló de la salida de Doman de Intratables

Ayer por la noche, Fabián Doman sorprendió al irrumpir en el piso de Intratables y anunciar su renuncia al ciclo de debate político de América que condujo durante más de dos años. Eso no era todo, también dejaba su espacio en Radio La Red y abandonaba, por un tiempo al menos, su relación con el periodismo para abrazar su otra pasión: la comunicación institucional. El ex conductor de Nosotros a la mañana y Mañanas Argentinas será el director de comunicación institucional de Edenor, una de las empresas prestadoras de energía eléctrica del país.

La noticia sorprendió a buena parte de la opinión pública y las repercusiones no tardaron de expandirse. Por un lado, los rumores sobre su posible reemplazante, a la espera de la confirmación oficial del canal. Por el otro, la opinión de los, a esta altura, ex compañeros de Doman. En este último grupo se encuentra Debora Plager, histórica panelista de Intratables y actual participante de La Academia, el certamen de talentos que armó Marcelo Tinelli para Show Match.

Debora Plager con su bailarín, Nicolás Villalba (Foto: Franco Fafasuli)

Junto a Nicolás Villalba, Débora se lució en una versión moderna de “Heart of glass”, el clásico de Blondie en la voz de Miley Cirus, que despertó los elogios del jurado. “Un muy buen resultado en la pista. Hoy te vi bailar con mucha onda, fue tu mejor gala”, señaló Ángel de Brito y le puso un 10. Pampita no lo vio tan bien como su colega, aunque elogió el look de la periodista: “Hoy estás más linda que nunca, me encanta que te sacaste los blazers”, celebró y la calificó con un 6. “Te vi más sexy, perruna”, coincidió Jimena Barón que le puso la misma nota. Y Hernán Piquín destacó la evolución de la pareja antes de pulsar el voto secreto. La periodista agradeció las devoluciones, se adjudicó las fallas y repartió los elogios para su bailarín y la coach, Paola García.”Acá ha muchos años de estudio, tengo que absorber mucho de ellos”, los elogió.

Luego de su destacado paso por la pista, Débora habló en exclusiva con Teleshow, y se refirió a la decisión que tomó su colega. “No me sorprendió tanto porque se venía hablando, si bien no estaba confirmada oficialmente”, señaló Débora en el backstage de ShowMatch. “Fabián ha trabajado durante muchos años en comunicación empresarial o en prensa de la política, es su otro métier”, agregó en referencia al pasado laboral de Doman.

“Es una decisión que tomó muy convencido, así que seguramente le va a ir muy bien”, concluyó Débora, y agregó que todavía no conversó cara a cara con su colega. Ayer estaba acá (por La Academia) no pude hablar, pero seguramente en estos días vamos a hablar”, cerró.

La destacada performance de Débora Plager y Nicolás Villalba en la disciplina disco (ShowMatch - El Trece)

Ausente del programa en los últimos días por unos síntomas compatibles con COVID, que finalmente resultó negativo, el conductor dio el presente por última vez ante sus compañeros. Allí contó que la situación laboral “se resolvió en las últimas horas” y por eso, su respuesta era siempre que “no” cuando el rumor empezó a trascender y sus colegas lo consultaban cada vez con más insistencia. Además, adjudicó su tardanza para cerrar el trato a las dudas que le generaban tener que abandonar una de sus pasiones. “En el fondo me costaba dejar el periodismo”, explicó Doman, y agregó que, paradójicamente, su carrera en los medios la había comenzado sin ejercer la profesión de periodista.

“Empecé como asesor de medios de comunicación e imagen; y fui jefe de prensa de una campaña presidencial en 1989″, explicó en referencia a Álvaro Alsogaray, candidato por la Unión del Centro Democrático (UCeDé) en las elecciones que consagraron por primera vez a Carlos Menem. A continuación, Doman repasó brevemente su carrera profesional, con sus idas y vueltas respecto al periodismo, incluidos sus años vividos en los Estados Unidos. “En parte, vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time”, justificó el periodista.

La alegría de Débora Plager y su bailarín (Foto: Franco Fafasuli)

Producción: Ana van Gelderen / Franco Fafasuli

