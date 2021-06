Natalia Oreiro como Evita, el regreso de Okupas y el Primer Ministro de The Crown: todas las noticias del mundo de las series

Socios y sabuesos se convierte en serie

Socios y sabuesos - Trailer

Aquel film protagonizado por Tom Hanks en 1989, llegará a la pantalla de Disney Plus en formato serie. Bajo el mismo nombre, Socios y sabuesos, esta nueva historia contará la vida del estructurado policía Scott Turner cuando hereda a Hooch, un perro baboso y caótico. Lo que al principio le va a parecer una carga, finalmente resultará una compañía perfecta para resolver homicidios y destrabar diversos casos policiales. La serie llega el 21 de julio con el mismo espíritu de la idea original.

Hidden: First Born, una nueva serie nórdica

Hidden: First Born

Llega desde Suecia una ficción que va a sorprender. Un policial en el que se mezclan sucesos extraños con algunos tintes sobrenaturales que tiene como protagonista a Jonas un joven que luego de quebrarse el cráneo en un accidente, y ser declarado muerto, despierta como si nada hubiese pasado. Se estrena en TNT Series el viernes 9 de julio a las 23.30

Sex Education regresa

Sex Education (Netflix)

La tercera temporada de la serie inglesa ya tiene fecha de estreno: el próximo 17 de septiembre llegará a Netflix. Con una nueva directora de la escuela a la que asisten estos jóvenes y con Otis ya disfrutando de su vida sexual en absoluta plenitud, Sex Education seguirá de cerca también las historias del embarazo de Jane y la relación entre Adam y Eric. Ocho nuevos episodios que podrás disfrutar cuando esté por llegar la primavera.

Gangs of London comienza el rodaje

Gangs of London

Una de las series más interesantes de los últimos años que se puede ver a través de la plataforma Starzplay. Protagonizada por el ex Peaky Blinders, Joe Cole en el rol de Sean Wallace, Gangs of London es una serie sobre la violencia y el enfrentamiento de mafias en Londres. Recién comienza a rodarse la nueva temporada de 8 episodios que se estrenará recién en 2022 ya que las grabaciones debieron retrasarse por la pandemia.

El spin off de Supernatural envuelto en un escándalo

Jared Padalecki (Grosby)

Quince temporadas duró la serie que contaba los eventos sobrenaturales que lideraban los hermanos Sam y Dean Winchester, interpretados por Jared Padalecki y Jensen Ackles. Todo parecía en paz entre estos dos actores hasta que Ackles publicó en su twitter que el spin off de Supernatural era todo un hecho. La precuela se llamará “The Winchesters”. Sin embargo parece que Padalecki no estaba al tanto de este proyecto y explotó en sus redes sociales. “Amigo. Feliz por ti. Ojalá me hubiera enterado de otra manera que no fuera Twitter. Estoy emocionado por verlo, pero triste de que Sam Winchester no esté involucrado de ninguna manera”. Con comentarios super ásperos, el intercambio finalizó cuando ambos hicieron las paces y Jared publicó “Jensen Ackles y yo tuvimos una gran charla, como hacemos a menudo, y las cosas van bien. La serie está en un proceso temprano de desarrollo y le quedan kilómetros por recorrer. Hemos viajado muchos caminos juntos y, a veces, esos malditos caminos tienen baches. Los golpes no nos detienen. Una vez más hermanos, siempre hermanos”. Es que un spin off sin los dos perdería mucho el sentido.

Santa Evita ya es un hecho

Natalia Oreiro como Eva, en la serie Santa Evita (Star+)

La actriz uruguaya Natalia Oreiro se calzará el traje de la mítica Eva Duarte de Perón en la serie basada en la novela de Tomás Eloy Martinez, Santa Evita. El recorrido del cuerpo de la líder del justicialismo es relatado en esta novela de manera detallada y precisa. En plena filmación en Buenos Aires, el elenco es completado por Ernesto Alterio como el Coronel Moori Koenig, Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón, Diego Velásquez como El Periodista y Francesc Orella como el doctor Pedro Ara. La serie se estrenará este año y cuenta con la dirección de Rodrigo García, hijo del recordado escritor colombiano Gabriel García Márquez. La veremos por Star+.

Okupas, el regreso

Okupas, la serie

La ya mítica serie Okupas, estará disponible en la plataforma Netflix a partir del próximo 20 de julio para aquellos no la vieron o simplemente para quienes deseen volver a disfrutarla. Protagonizada por Rodrigo de la Serna, la ficción relató la crisis económica del 2000 a través de cuatro personajes: Ricardo, el Pollo, Walter y el Chiqui que ocupan una casa en el barrio porteño de Congreso. Historias vinculadas con la marginalidad, delincuencia, consumo de drogas y marginalidad social se mezclaban para dar un producto innovador en la época.

American Horror Stories, un spin off terrorífico

American Horror Stories (FOX)

Con un trailer que estremece, Ryan Murphy volvió a por más. American Horror Stories es el spin off de American Horror Story. En esta nueva entrega nos encontraremos con un personaje ya conocido por los seguidores: Rubber Man, aquel villano de la primera temporada llamada “Murder House”. El próximo 15 de julio se estrenará en la plataforma Hulu en los Estados Unidos y serán 16 episodios en total. Mientras tanto en septiembre podremos ver la décima temporada de American Horror Story llamada “Double Feature”.

The Crown suma nuevos personajes

Jonny Lee Miller (Getty images)

El primer ministro inglés John Major también será retratado en la quinta temporada de la serie de Netflix, The Crown. El actor encargado para darle vida es Jonny Lee Miller. Recordemos que en esta nueva entrega el elenco vuelve a cambiar y así la reina será interpretada por Imelda Stauton y el príncipe Felipe por Jonathan Price.

SEGUÍ LEYENDO