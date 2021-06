Los días de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Miami: compras, almuerzo y look casual

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, de compras en Miami (Crédito: Grosby)

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se encuentran disfrutando de unos días de descanso en Miami. Relajados se mostraron juntos en un restaurante y de compras y fueron captados por los fotógrafos del lugar.

La pareja pasó una tarde en el exclusivo shopping Bar Harbour y entraron a varios negocios e hicieron algunas compras. Luego, almorzaron en el restaurante del lugar, LeZoo. Ambos lucieron un look muy casual, ella de musculosa y calzas cortas negras, lentes de sol y gorro azul estilo Piluso con zapatillas blancas, todo el tiempo con su celular en la mano. El futbolista llevó bermudas blancas y camisa beige.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala interrumpieron su paseo para almorzar (Crédito: Grosby)

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, de compras en Miami (Crédito: Grosby)

Hace unos días, la joven pareja compartió algunas postales desde Estados Unidos. “Sei molto bella” (eres muy linda) escribió él en Instagram junto con una foto de ambos mirándose a los ojos riéndo, en traje de baño con el mar de fondo, varios de sus seguidores resaltaron lo rojo que estaba él por el sol, generando cierta polpemica. Ella compartió otra instantánea, con el texto “amo te” subió una imagen de los dos abrazados y listos para salir.

Todas las postales que compartieron sumaron cientos de miles de “Me gusta” y miles de comentarios entre ellos los de varias amigas famosas de la pareja que también estuvieron por Miami como Gimena Accardi que estuvo en el derrumbe del edificio la semana pasada y Stefi Roitman. Es que entre los dos, suman casi diez millones de seguidores.

Aunque están de vacaciones, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini y el jugador de la Juventus, mantienen algunas de sus rutinas, como la de ejercicios. Hace unos días habían compartido un video de ellos haciendo gimnasia con pesas.

(@paulodybala)

(@orianasabatini)

La cantante venía de estar en pareja con Julián Serrano y el futbolista con la modelo Antonela Cavalielri cuando se conocieron y blanquearon su romance luego del mundial de Rusia 2018. En ese momento ella estaba abocada a su carrera, comenzando con una serie de presentaciones en la Argentina que habían arrancado tras su participación en el Lolapallooza 2018. Y él estaba instalado en Italia, disfrutando de su mejor momento profesional. Así que comenzaron su relación a distancia.

Luego de un año de amor intercontinental en el que aprovechaban los recesos del fútbol europeo para viajar a verse y compartir tiempo juntos, tomaron una de las decisiones más importantes de su vida: Oriana se fue a Italia a compartir su día a día con él y en febrero del 2020 ella se mudó definitivamente a allí.

En aquel momento, Fulop se había mostrado algo angustiada por la partida de la joven: “Mi hija es re bajo perfil, no le gusta mostrar su intimidad. No especula con su vida sentimental. La vida es aburrida y sacrificada porque tienen que dejar sus cosas para acompañar a sus hombres. En el caso de Ori es su elección pero a mí me angustia un poquito. Yo siento que es joven y se puede dar el gusto de tomarse su tiempo para vivir un gran amor. Si no resulta yo sé que va a poder seguir adelante con su vida y su profesión”.

“Como mamá estoy feliz de que ella esté viviendo esta historia de amor tan bella. A él lo adoro, me parece una persona increíble. No es que ella abandone su carrera porque sigue componiendo. Siento como madre que una la perdió y está sola en otro país. Los jugadores tienen muchas concentraciones, entrenan temprano, pero bueno, es una angustia de mamá”, agregó.

Nada más un mes después pasaron un momento difícil cuando ambos contrajeron coronavirus, luego de que la enfermedad comenzara a circular por el viejo continente. Ambos pasaron el aislamiento con dolor de cuerpo, algo de fiebre y dificultad para respirar, pero rápidamente se recompusieron y volvieron a sus actividades.

