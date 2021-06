De la emoción a la furia: Karina La Princesita cantó con su hija y su pareja, pero estalló contra el jurado de La Academia

Karina La Princesita cantó con su hija Sol y su pareja Nicolás Furman en ShowMatch (Video: "ShowMatch", El Trece)

Arranque musical y emotivo el del martes en La Academia de ShowMatch de la mano de Karina La Princesita Tejada: antes de participar en el ritmo “disco”, cantó junto a dos de sus, probablemente, más grandes amores, su hija Sol Cwirkaluk- y su novio Nicolás Furman. Sin embargo

Con la presencia de Sol, nacida de su vínculo con Ezequiel El Polaco Cwirkaluk, la cantante de “Corazón mentiroso” aprovechó la ocasión para enviarle “un abrazo enorme junto con Solcito y toda mi familia” a su ex tras la reciente muerte de su padre.

“Vos ya tenés escenario, Sol. Vení un cachito”, le dijo Marcelo Tinelli invitándola a la joven a que se sumara a la pista a cantar con su mamá. “Nico toca la guitarra”, tiró Karina. Y el conductor también le pidió que se sumara a su pareja: “Ponele un micrófono... ¡no te hagas el humilde que la rompés tocando! Dale, dale, por favor”, le dijo Tinelli en broma, animándolo a acompañar con su instrumento a las voces de madre e hija. Así, el improvisado trío hizo una sentida versión de “Por amarte así”, de Cristian Castro, que emocionó hasta las lágrimas a Marcelo. “Tu hija me emociona a mí”, le dijo .

“Esto lo hacemos en el karaoke en casa todos los días. Imaginate que mi hija que se crió arriba de una combi viajando a todas las ciudades del país: aprendió a caminar arriba de una combi, aprendió a cantar ahí . Tenerla hoy acá, con 13 años, cantando, para mí es totalmente emocionante”, dijo Karina. Y, romántica, agregó un elogio para su pareja: “Encima con Nico, que lo amo, que nos bancó. Le pedí que por favor se aprendiera la canción y acá lo tenemos”.

Karina La Princesita cantó con su novio Nicolás Furman en ShowMatch (Video: "ShowMatch", El Trece)

“Cantate una para cerrar con ella, cántense una los dos, por favor. No me hagan llorar, que este es un día de lágrima fácil”, pidió Tinelli y la pareja, reconfigurada como duo, hizo “Si me dices así”, de Camilo.

“Yo estoy pensando en casarme, él no sé”, lo apuró Karina a su novio, consultada por el conductor. “No hay ninguna duda, pero nos vamos a casar cuando se pueda hacer una fiesta”, dijo él, sonriendo de manera nerviosa ante el interrogatorio. “Ya está en edad de casarse: no tenés 30 años, tenés 40 y pico”, insistió la cantante, con picardía.

Pero después de tanto romance a través de la música, llegó la furia. Es que tras una malograda performance en el disco, acompañada por su bailarín Rafael Muñiz, Karina se trenzó duramente con el jurado del certamen.

“Lo de hoy fue horrible, horrible. Con razón estabas nerviosa, ¿qué te pasó?”, la criticó Ángel de Brito. “Por la mitad de la coreo no sé por dónde te fuiste, ahí empezó a fallar todo. Te perdiste, miraste al piso. No me gustó”, agregó y le puso un 2.

Karina La Princesita se trenzó duramente con el jurado de La Academia de ShowMatch (Franco Fafasuli)

“Unas observaciones para pulir para la próxima”, introdujo Carolina Pampita Ardohain, en un tono más conciliador y dentro de la crítica constructiva: “Cuidado con los pies, cuidado las subidas y las bajadas de los trucos, que se vean suaves y no la preparación, porque esa esa la gracia de los trucos. Falta esa pisada escénica, el final del movimiento con todo tu cuerpo, que lo dé todo en esa milésima de segundo. Y eso va a hacer que toda la coreo tenga más fuerza en general”, justificó antes de calificar con un 5.

Luego, se dio el punto más álgido en el cruce con Jimena Barón: “Me encantás vos, fue muy hermosa la previa, pensé que estabas en un mood super dulce... Y de repente, ahora, estás enojada, que no entiendo muy bien”, dijo la cantante de “La cobra” ante las caras y los comentarios de Karina. “Yo creo que bailas mucho mejor que esto, pero se te vio paralizada, que no pudiste conectar con el compa”, se justificó Jimena. Pero ante las caras y los comentarios entre dientes de Karina, se frenó y le preguntó: “¿Estás enojada conmigo, Kari?”. “Sí, un poco sí porque el shuffle me pareció que no era para tan baja nota...”, confesó finalmente Karina.

Karina La Princesita se peleó con Jimena Barón por la devolución (Video: "ShowMatch", El Trece)

“Pero a mí me encantó tu shuffle... yo te puse buena nota”, se atajó Barón. Y ahí, Karina abrió el paraguas de las suspicacias y puso en sospecha el accionar del jurado: ¿Reciben directivas para mandar a ciertos participantes a los duelos? Esto dijo: “ Ya sabemos que hoy nos tocaba, porque nunca nos tocó el duelo. Seguramente nos tocaba a nosotros ”.

“Pero eso no está arreglado”, respondió Jimena. Y Karina le tiró un dardo venenoso: “No me pareció un desastre, pero está bien... yo podría estar sentada ahí, pero preferí que me faltaba aprender un poco antes que de estar de jurado ”. “¿Te gustaría estar acá de jurado?”, preguntó Barón, sorprendida. Y Karina arremetió: “No, me habían ofrecido y yo dije no necesito aprender un poco más antes de ser jurado. Así que vine de participante”, dijo con una sonrisa irónica en el rostro.

“Igual yo también necesito aprender un montón de baile, me convocaron por otras cosas. Esto es como medio raro de charlar acá...”, atinó a defenderse Barón, mientras Karina insistía en repetir “nos tocaba, nos tocaba”, sabiendo del destino de duelo.

La performance de Karina La Princesita en el disco fue muy criticada por el jurado de La Academia de ShowMatch (Franco Fafasuli)

Y muy lejos de aflojar, Karina redobló la apuesta con más ironía: “Yo estuve ahí sentada y sé que no hay directivas”, dijo mirándolo fijo a Tinelli , que apenas atinó a sonreír. “Sabíamos que salía mal y ya teníamos preparado el duelo por las dudas”, dijo Jimena antes de llevarse el 5 benévolo de Jimena.

“No fue tu noche, te vi nerviosa”, le dijo Hernán Piquín, que tiene el puntaje secreto. “Me gustó la coreo pero no la vi limpia, vos bailás mucho mejor que esto. Estaría bueno que no te enojaras tanto con esto que te decimos”, agregó. “No, nunca me enojé. No fue un desastre, lejos de eso. Hay que tener criterio”, cerró Karina.

SEGUIR LEYENDO: