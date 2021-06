El profundo dolor de El Polaco por la muerte de su papá, Jorge Carlos: “Nunca te voy a olvidar”

El Polaco atravesó una dura infancia producto de las adicciones de su papá, pero aún así él supo perdonarlo

El pasado jueves 24 de junio, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk tuvo que afrontar uno de los momentos más tristes de su vida: la muerte de su papá, Jorge Carlos. La información sobre el fallecimiento del padre del cantante la dio a conocer la productora “Junior” a través de sus redes sociales. Él, en tanto, optó por refugiarse en sus afectos. Y recién en la tarde de este domingo, decidió hacer público su dolor.

“1961-2021. Mi gran ídolo...el más grande de mi mundo. Nunca te voy a olvidar, ni nadie de nuestra familia”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto del hombre que le dio la vida. Allí, varios de sus amigos famosos le enviaron sus condolencias, como Fede Bal, Marcela Baños, Ángela Leiva y Bárbara Lombardo, entre otros.

El sentido posteo de El Polaco tras la muerte de su padre

Quien también se manifestó en las redes fue su hija mayor, Sol, que le dedicó a su abuelo una conmovedora foto en una story. Y su mamá, Karina La Princesita Tejeda, también volcó el viernes pasado sus sentimientos en su Instagram. “Tendría que festejar el Millón por Pirata, pero espero que sepan entender que no es el momento. Mañana lo haré. Hoy sólo tristeza. Espero que después de esta etapa, cuando podamos mirarla desde lejos, hayamos aprendido a valorar más la vida y a los seres queridos. Jorge C, que en paz descanses. Tío Ernesto de mi corazón, que en paz descanses”, escribió.

La hija de El Polaco despidió a su abuelo en las redes

El dolor de Karina La Princesita por la muerte del papá de El Polaco

Por otra parte, Valeria Aquino, la otra ex del intérprete de “Deja de llorar” y mamá de su hija Alma, también expresó su tristeza en las redes. “Hoy me toca despedirme de alguien a quien amo mucho, de alguien tan especial con un corazón enorme, noble, puro, real. Te fuiste muy pronto, Tata”, escribió en una story. Y en la siguiente agregó: “Nos cuidaste y nos amaste a todos. Sos un ángel, Tata, y siempre te tendré en mi corazón”.

Inesperadamente, quien no se manifestó al respecto fue Barby Silenzi, la actual pareja del cantante y madre de la pequeña Abril, con quien se rumorea que estaría atravesando una nueva crisis.

Valeria Aquino despidió a su ex suegro en las redes

Valeria Aquino despidió a su ex suegro en las redes

Jorge Carlos era un exitoso empresario hasta que el alcohol y las drogas aparecieron en su vida y las adicciones lo llevaron por mal camino. Cuando El Polaco tenía cinco años, el hombre perdió todo y terminó hospitalizado. “Me interné dos años y él quería estar conmigo porque me extrañaba. Yo estuve en el Pabellón 1 de Open Door”, reveló el padre del cantante hace unos años en el magazine El diario de Mariana. Y luego manifestó su agradecimiento por la manera en que su hijo lo ayudó en su proceso de rehabilitación. “Me pasó a buscar con un auto y me llevó para recuperarme. Me salvó la vida”, había explicado con orgullo.

Hace unos años, cuando participó por primera vez del Bailando, El Polaco, relató en Revista Pronto detalles de su infancia. “Vivía con mi papá Jorge Carlos, mi mamá Mariana y mis hermanos Jonathan y Rocío. En principio tuve una vida más o menos normal, pero después hubo situaciones feas”, contó. Su mamá era ama de casa y su padre tenía una fábrica de aberturas, pero su adicción lo hizo perder su negocio y eso terminó afectando a toda la familia.

“Hasta mis cinco años estuvimos bien, pero después, nos quedó sólo la casa y él estuvo internado. Mi vieja nos tuvo que bancar con 150 pesos que cobraba de un plan. Vivíamos del trueque y de vender lo que teníamos. Pero empezó un infierno en mi hogar y crecí de golpe”, había explicado el cantante. Y, sin poder contener las lágrimas, relató: “Tenía que estar detrás de una persona a la que por su estado no le importaba nada. Yo a los siete años tenía gastritis, en lugar de pensar en pasear con mis padres, tenía que acompañar a mi mamá a buscar a mi viejo a los bares. Seguí estudiando, pero no teníamos un mango, a mis diez años mis padres se separaron. Mi mamá estaba desbordada tratando de mantenernos, porque con cuarenta años y sin el colegio, no es fácil conseguir trabajo”.

