Las imágenes de la China Súárez con la familia de Sofía Sarkany, el día que fue a visitar a Félix

“Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, escribió Eugenia la China Suárez un día después de la muerte de su amiga, la joven diseñadora Sofía Sarkany.

Semanas más tarde la actriz viajó a Miami con sus hijos fruto de su relación con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia y recién a su regreso contó a los medios los motivos de su ida al país del norte. “Fui a conocer a Félix”, dijo en referencia al hijo de la joven diseñadora que nació el 22 de marzo en Miami gracia a una subrogación, justo una semana antes de que su mamá partiera.

Las fotos de la China Suárez con la familia Sarkany

En junio, Eugenia volvió a viajar a Estados Unidos y nuevamente se encontró con la familia de su amiga. En las últimas horas, ya en Buenos Aires, Violeta, una de las hermanas de Sofía compartió en sus redes imágenes del día en que la ex Casi Ángeles estuvo con el pequeño.

En la primera de las instantáneas tomadas en blanco y negro que Suárez también compartió en sus redes, se puede ver a Magnolia y a Amancio jugando con Luca, el hijo de Josefina, hermana de la diseñadora. En el posteo también se menciona al bebé de tres meses que estaba presente pero que no salió en la foto. En la segunda imagen se observa a la China, muy sonriente abrazada a Ricky, mientras él sostiene en brazos a un bebé, que por la contextura se trataría del menor de los hijos de ella.

Josefina Sarkany compartió una foto de su hijo Luca con Sofía

El domingo por la tarde la actriz también usó sus redes para recordar a su amiga y junto con la foto de un cuadro en el que Sofía la retrató, escribió: “La mejor artista mi ratón. Te amo y extraño”.

La diseñadora tenía 31 años y murió en Miami, donde estaba tratándose contra un cáncer de útero que le había sido diagnosticado en el 2018. Determinada a cumplir su sueño de tener un bebé había congelado sus óvulos y había iniciado el tratamiento de subrogación junto con su pareja, Tomás Allende. El pequeño nació una semana antes de lo previsto y su mamá pudo conocerlo, abrazarlo y partir en paz.

El posteo de la China Suárez para recordar a Sofía Sarkany

“Hoy se convirtió en mamá una de mis personas favoritas en el mundo, Sofi Sarkany. Félix, no veo la hora de conocerte y apretujarte. Amiga, bienvenida a esta nueva etapa de amor y entrega. Vas a ser la mejor”, había escrito en ese momento Suárez, contenta ya que sus hijos, de edades similares, serían amigos como ellas.

Eugenia y Sofía se conocieron por su trabajo, pero su relación trascendió lo laboral. En más de una ocasión la China lució las creaciones de Ricky, marca de la cual fue cara, pero además, dijo presente en cada presentación de las colecciones de Sofía, no solo modelando, posando, sino también simplemente acompañando como amiga. Además, en cada evento en el que se presenta usa vestidos de su colección con Natalia Antolín, acompañados por los zapatos diseñados por quien era una de sus mejores amigas en el ambiente.

