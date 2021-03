La foto más tierna de Benjamín Vicuña con su hijo Amancio: “Me recuerdas el sentido de la vida”

La China y Benjamín tras el nacimiento de Amancio

Benjamín Vicuña compartió una foto muy tierna de su hijo menor, Amancio, fruto de su relación con Eugenia la China Suárez. Su imagen y la del nene, que el lunes cumplirá ocho meses, estuvo acompañada por unas sentidas palabras.

“En medio de la niebla de la pandemia, apareciste como un farolito de luz. Amancio pisas fuerte y con una sonrisa, me recuerdas el sentido de la vida. Sin miedo pa’delante”, escribió el actor chileno en Instagram. En solo un par de horas recibió miles de “Me gusta” y más de dos mil comentarios de amor hacia el nene.

Benjamín Vicuña con Amancio (IG: @benjavicunamori)

“Qué precioso ese niño”, “Qué cosa más hermosa”, “Es igual a Eugenia”, “Ay por favor; es una mini China con tus genes; hermoso”, “Es hermoso y vos también”, “Se pasó de lindo”, “Un muñeco como su mamá”, “No acredito esa hermosura por farooor”, “Qué belleza” y “Por Dios lo que es ese bebé”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios de la red social le dejaron al papá de Amancio.

En la imagen se lo ve al bebé con una remera blanca y un jardinero de jean mirando muy sonriente a la cámara y con los ojos bien abiertos. Mientras, su papá alucinado con él no deja de mirarlo y aparece prácticamente de espaladas, para no perderse un instante de su hijo.

Benjamín además, es papá de Magnolia fruto de su relación también con la China y de Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación de más de diez años con Carolina Pampita Ardohain, quien a su vez está esperando una beba con su marido, Roberto García Moritán.

Benjamín con Magnolia y Benjamín con Bautista, Beltrán y Benicio

El ex Argentina, Tierra de amor y venganza no suele compartir detalles de su vida en sus redes sociales, pero cada tanto utiliza el espacio para dedicarle tiernos mensajes, como el que realizó hoy para Amancio, a su familia.

El 9 de marzo, con motivo del cumpleaños número 29 de la ex Casi Ángeles, escribió: “Tus años son mis años. Mi mujer luminosa y alegre. Feliz cumpleaños mi princesa orientalal”, junto con una imagen en la que está él recostado sobre una reposera tomando sol y ella, en traje de baño, encima suyo dándole un beso.

A Bautista, que en febrero cumplió trece, también le había escrito: “Eres la mejor versión de un hijo que pude conocer, te veo y vuelvo a creer en Dios. Somos todos especiales, pero tú eres un diferente. Elijo aprender, elijo compartir mi ropa contigo, elijo ser mejor por ti. Eres un hombre niño, un príncipe del trap, un catador de milanesas, un arquero volante, un hijo amigo. Feliz cumpleaños”, le escribió el chileno junto a una foto de ambos abrazados. En ese mismo posteo, Suárez comentó: “El niño más bueno del mundo, te amamos”.

Benjamín Vicuña y Blanca

Alguna vez, en un posteo dedicado a Blanca, su hija fallecida en el 2012 cuando tenía nada más que seis años, se refirió a su costumbre de retratar los momentos. “Mirando de reojo las fotos entro y puedo abrazar el momento”, se escribió. Y agregó una particular charla privada que tuvo con Bautista, su segundo hijo. “Me pregunta el por qué de mi obsesión por inmortalizar hechos cotidianos y fotografiar como oriental cada día de nuestros días. Porque es la memoria, porque es un registro mágico que nos permite vencer el tiempo. Porque no se me ocurre otra manera de luchar contra el olvido”, le responde a su hijo en el posteo. Y le agrega a sus seguidores: “Ya entenderá mi Bauti y podremos juntos amansar la pena”.

