Roberto Peña y Julieta Bal se separaron luego de cinco años de noviazgo

Julieta Bal y su pareja Roberto Peña (Teleshow)

Roberto Peña y Julieta Bal decidieron poner un punto final en su relación amorosa. Durante cinco años, la actriz y el comediante disfrutaron del noviazgo e incluso llegaron a convivir, pero finalmente se distanciaron y cada uno siguió su camino. La noticia de la ruptura la confirmó la periodista Pía Shaw en El espectador, programa que conduce junto a Ángel De Brito en CNN Radio.

“Fueron cinco años de una relación y un amor divinos. Ojalá no sea definitivamente pero eso no lo sabemos. Hoy estamos separados y cada cual en su casa. Estábamos en caminos diferentes y las necesidades de Julieta de ser mamá hoy yo no las puedo tener en mis planes. Ya tengo tres hijos y no entra en mi esquema esa chance”, afirmó el humorista de ShowMatch, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece.

Durante la última etapa de la relación habían dejado de convivir. “No estamos conviviendo más, pero estamos de novios y disfrutándolo desde otro lado, teniendo cada uno su espacio. También si te encerrara con Abril, Santino y se suma Carolina...”, dijo Peña en una entrevista con Tomás Dente, en el ciclo Vino Para Vos (KZO) sobre el vínculo con sus hijos, que viven “una semana conmigo y otra semana con su mamá”.

Roberto Peña contó que ya no convive con Julieta Bal: "Estamos de novios, cada uno con su espacio"

“Quisiera compartir una y mil vidas con ella y estamos buscando ese camino que nos pueda marcar por donde ir. También está su necesidad de ser mamá. En un momento lo habíamos charlado y habíamos quedado en esperar. Después, pasó el tiempo y hoy, las circunstancias de la vida y de cada uno son diferentes. Pero estamos viendo la forma de que la vida nos ayude a encontrar eso también, si Dios quiere. Pero ella es todo”, agregó Roberto.

Asimismo, el humorista explicó qué no fue el confinamiento lo que separó la convivencia, sino el después. “La convivencia es heavy. Nosotros pasamos una pandemia hermosa. Pero cuando todo se empezó a abrir, cada uno empezó a trabajar, ahí empezamos a notar que había cosas en esos tiempos y tiempos que Julieta necesitaba para el estudio. Y mis faltas de freno en muchos aspectos y demás... en determinado momento dijimos: ‘Hasta acá’. Y con muchísimo dolor, lo vivimos como una separación. La ayudé con la mudanza, lloramos, nos abrazamos”, contó el actor.

En su cuenta oficial de Instagram, el último posteo que realizó Julieta fue el pasado 19 de abril cuando Roberto cumplió años. Con una imagen de ambos navegando, la hija de Santiago Bal y Silvia Pérez escribió: “Feliz cumple amor @robertopeniaok. ¡Deseo que seas eternamente feliz! ¡Esta foto me lleva a uno de los momentos más plenos de mi vida! Gracias por enseñarme tanto, por complementar a mi alma, por colorear mi vida, por caminar junto conmigo, por seguir apostándonos, por seguir eligiéndonos, por ser esos ojos que me llevan a lo más profundo de mi ser, ¡por nuestro amor que con su imperfección nos une cada día más! Te amo infinito ¡¡¡Se feliz!!!”

El último posteo que hizo Julieta Bal sobre Roberto Peña

