Roberto Peña contó que ya no convive con Julieta Bal: “Estamos de novios, cada uno con su espacio”

“Agradezco a la vida haberla cruzado. Es...”, comenzó diciendo el humorista Roberto Peña sobre su pareja, Julieta Bal. Pero no pudo seguir hablando, la emoción lo cooptó y lo dejó sin palabras. Fue en el ciclo Vino Para Vos (KZO), conducido por Tomás Dente, en donde el periodista propone una conversación íntima y profunda a sus invitados.

“Conocer a alguien te hace crecer, te planta, te refuerza. Es un amor tan hermoso el que tenemos. Hoy pasando por otros momentos de nuestras vidas”, continuó diciendo el integrante de Polémica en el Bar (América) y eso le dio pie a revelar la etapa actual por la que está atravesando la pareja: “ No estamos conviviendo más, pero estamos de novios y disfrutándolo desde otro lado, teniendo cada uno su espacio . También si te encerrara con Abril, Santino y se suma Carolina...”, dijo entre risas sobre el vínculo con sus hijos, que viven “una semana conmigo y otra semana con su mamá”.

“Quisiera compartir una y mil vidas con ella y estamos buscando ese camino que nos pueda marcar por donde ir. También está su necesidad de ser mamá. En un momento lo habíamos charlado y habíamos quedado en esperar. Después, pasó el tiempo y hoy, las circunstancias de la vida y de cada uno son diferentes. Pero estamos viendo la forma de que la vida nos ayude a encontrar eso también, si Dios quiere. Pero ella es todo”, agregó Peña.

Asimismo, el humorista explicó qué no fue el confinamiento lo que separó la convivencia, sino el después. “La convivencia es heavy. Nosotros pasamos una pandemia hermosa. Pero cuando todo se empezó a abrir, cada uno empezó a trabajar, ahí empezamos a notar que había cosas en esos tiempos y tiempos que Julieta necesitaba para el estudio. Y mis faltas de freno en muchos aspectos y demás... en determinado momento dijimos: ‘Hasta acá'. Y con muchísimo dolor, lo vivimos como una separación. La ayudé con la mudanza, lloramos, nos abrazamos”, contó Peña.

Sin embargo, a los pocos días se dieron cuenta de que no podían estar el uno sin el otro. “Le dije: ‘No puedo vivir si no te veo, no puedo continuar si no estamos en contacto’. Y empezamos esta nueva modalidad de permisos. Para nosotros, ahora, la mejor forma es esta”, puntualizó Peña.

A continuación, la producción del programa emitió un saludo de Julieta para Roberto: “Cuando Tomi me pidió este videíto, dijo algo que me gustó: ‘¿Qué significabas en mi vida?’. Y me encantó pensar eso: significas lo esencial, Lo profundo, lo verdadero. Me acuerdo cuando te conocí, te vi a los ojos y fue como verme a mí. Tus ojos me conectan con lo más profundo de mí, lo más profundo de vos”, dijo Bal.

Respecto a la dinámica de la pareja, Julieta reveló que “cuando me pasa algo hermoso o algo no tan hermoso, quiero salir corriendo a contártelo a vos. Saber que va a empezar una peli y me vas a agarrar la mano, como los viejitos, y la vamos a ver así. Y me encanta. Es saber que me vas a ayudar a ser mejor persona y yo a vos. Venimos hace muchas vidas, porque sabemos que esta no es nuestra primera vida juntos; hace muchas vidas venimos encontrándonos, evolucionando, creciendo y tratando siempre de ser mejores. Y de buscar realmente el sentido de la vida, que es la vida misma. Y es muy lindo compartir la vida con vos”.

Por último, Julieta le agradeció a Roberto “por sacar siempre lo mejor de mí, por tratar de llevarme a los mejores lugares desde el humor, desde el amor, con tus abrazos de oso. Y desde esa mirada nuestra que me conecta con lo esencial, con lo verdadero de la vida. Te admiro profundamente, como persona como artista, como ser perseguidor de sus sueños. Eso sos. Te amo mucho”, cerró, tirandole un beso a cámara.

“Soy un bendecido y un agradecido a la vida”, dijo Roberto, muy emocionado ante el mensaje de su novia.

