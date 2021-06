El pícaro comentario de Jimena Barón a Mario Guerci: “Tenía un mensaje en Instagram del 2018″

El pícaro ida y vuelta entre Jimena Barón y Mario Guerci (ShowMatch - El Trece)

Algo pasa cada vez que Jimena Barón y Mario Guerci se cruzan en una gala de La Academia y de a poco empieza a ser algo más que un simple vínculo entre jurado y participante. Frase va, guiño viene, algún dardo que se vuelve boomerang y la eterna actitud de celestino del conductor Marcelo Tinelli, invitan a estar atentos a los detalles cada vez que la actriz y el modelo coinciden en la pista.

Este miércoles, aún con los nervios por la noche de sentencia, no fue la excepción. Mario esperaba el puntaje secreto, casualmente en manos de Jimena, cuando lo sorprendió la pregunta del conductor: “¿Se amigaron? Porque uno decía que le faltaba personalidad, el otro no se qué...”; introdujo Marcelo con curiosidad. Ambos estaban frente a frente después de una devolución picante de la jurado y de declaraciones cruzadas entre ambos protagonistas.

Recapitulemos. Luego de la gala del martes, Mario habló con Teleshow y se refirió a la picante devolución de la cantante: “Es muy difícil no ser bailarín, no saber bailar, como es mi caso que estoy aprendiendo, y poder ponerle personalidad al ritmo. Por eso a veces no es la cara que ellos quisieran ver, creo que están en lo cierto”, señaló el ex Corte y confección. Y agregó: “No creo que haya sido un pase de factura, no me tomo nada personal. Me preguntaron por ella y yo dije que me parece una chica con mucha personalidad, en el buen sentido. Yo no dije si saldría o no con ella, solamente me preguntaron qué me parecía ella”, se defendió.

Por otra parte, la ex de Daniel Osvaldo también fue consultada por este medio sobre las declaraciones que el modelo hizo en torno a ella. “Está bien, hay hombres a los que les gustan las mujeres con menos personalidad, más mansas, y no tiene nada de malo. Es la verdad, él tiene una personalidad muy tranquila, pero para la pista necesitamos que se pique un poco más. Esto es un show, nada más, me parece un amor. Y claramente yo no soy una buena candidata, pero no me ofendió”, señaló riéndose. Pero acto seguido aclaró: “Que no se enoje, me muero, ya se fue, pero ahora le voy a decir”.

Así había quedado la historia que continuó este miércoles. Después de un segundo de silencio y un cruce de miradas cómplices, el modelo tomó la palabra. “Yo dije que ella tenía mucha personalidad”, apuntó Guerci. “Y ella dijo que usted no tenía”, replicó Tinelli, mientras Jimena observaba con las manos en la cintura. “Lo dije como un halago, en ese sentido. Yo la admiro a Jimena”, ratificó Guerci, logrando la primera sonrisa en el rostro de la jurado.

Después de ver un intercambio entre ambos en redes, Marcelo sintió que era el momento de insistir en busca de que florezca el amor. “Podrían salir. Yo lo veo a usted como un candidato serio, correcto, al lado de toda esa muchachada que ha llevado Jimena en su vida sentimental”, propuso el hombre de Bolívar, y Mario aceptó el envite. “Me puede pasar algunos tips de personalidad”, señaló con picardía.

Recién allí Jimena abrió el micrófono y expuso su posición: “Como no lo conozco, y tengo todo este carácter, para que no se ofenda le mandé un mensaje”, explicó la actriz, mientras de fondo sonaba Bryan Adams para entrar en clima. “¿Tiene el whatsapp suyo?”, preguntó Tinelli entusiasmado, mirando al participante y señalando a la jurado, que cortó con la dulzura revelando historias pasadas.

“No, yo le escribí por Instagram. Vale decir que tenía un mensaje viejo del señor del 2018″, señaló con picardía. “Es cierto. Yo tenía un desfile en Corrientes y querían contratar a Jimena”; explicó el modelo pero nadie le creyó. “Mario Guerci, por favor”; quiso poner orden Tinelli. “Se merece un uno por lo que está diciendo. Se lo voy a poner yo”, amenazó. Pero el modelo seguía defendiendo su teoría. “Jime, decí la verdad”, le suplicó, pero la actriz solo respondió con una sonrisa y un gesto que decía no te puedo ayudar. Al menos, separó los tantos y lo calificó con un 5, lo que garantizó una nueva ronda en el certamen. Y un continuará para esta historia.

