Morena Rial denunció maltrato policial en un control vehicular en Córdoba

More Rial relató que tuvo un conflicto con la policía de Córdoba (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Morena Rial vive en Córdoba desde noviembre de 2020. La joven influencer se instaló allí para trabajar durante la temporada teatral de verano en Carlos Paz. Además, en esa provincia también vive Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo, Francesco Benicio.

Recientemente, contó en Instagram que tuvo problemas en un control vehicular y explicó que la trataron como “una delincuente”. “La verdad es que tuve mucho miedo”, aseguró la hija de Jorge Rial en una historia con la foto de la multa que le pusieron. “Vergüenza me da el trato hacia las mujeres y las personas en general departe de la Policía de Córdoba”, agregó.

El posteo de More Rial sobre la multa que le pusieron en un control vehicular

En el ciclo Los Ángeles de la Mañana, Morena dio detalles de este episodio: “Yo vivo en un country, yendo para Carlos Paz. Cuando vos pasás el peaje de Córdoba para Carlos Paz, ahí justo hay un control donde siempre te quieren hacer un problema por algo. Y me agarraron a mí”. Luego, agregó: “Me dijeron que tenía rota las luces de atrás del auto cuando funcionaban. Ellos estaban adelante así no sé en qué momento lo vieron”.

En una entrevista con Ángel de Brito, Rial aseguró: “A mí me conocen todos, pero las mujeres policías no tienen mucha empatía con las minas. Me agarró una mujer y me trató mal, me hicieron el acta. Me revisó todo el auto que eso tampoco se puede. Ella quería que yo sacara las cosas, pero le dije: ‘Si tenés ganas sacalo vos, no tengo por qué estar haciéndote de mucama’. Me estaba cagando de frío, eran las 10 de la noche, venía de dejar a Francesco... como para que la mina me esté tratando mal”.

Además, la cantante explicó que los compañeros de la agente “le decían: ‘las luces funcionan’. Pero más allá de eso, igualmente le hizo una multa. “No sé lo que quería, yo tampoco les iba a ofrecer plata. Que se manejen... estaba todo en regla, las luces funcionaban. En el acta me pusieron que las luces estaban sucias. Firmé en disconformidad y cuando se fue la policía, su compañero me dijo: ‘Entrá acá, hacé el descargo y no te van a cobrar’. Ella todo el tiempo me decía: ‘Acá tenés el link para pagar’. Pero yo no iba a pagar nada”.

Durante la charla, el conductor le preguntó qué pensaba de Mar Tarrés, la participante de La Academia. Con total sinceridad, Morena respondió: “No es que no me la fumo, el tema es que ella hace apología que ser gordo está bien porque no está bien. Es una enfermedad que hay que tratar. Yo lo sufrí. Ella hace apología de que comerse una hamburguesa está bien y te hace feliz. No. Si tenés una enfermedad, tendrías que cuidarte e ir al médico. No comerte la hamburguesa y está todo bien. Mucha gente sufre, se mata o se muere”.

Por último, explicó que hace unos años Mar le había propuesto trabajar juntas, pero al final el proyecto no se concretó: “Ella me ofreció poner una marca juntas, como ella no era conocida, me ofreció poner una cápsula. Pero para hacerse más famosa. Yo estaba más gorda... Ella dijo que yo estaba mal porque fue justo cuando tuve el problema con mi papá... No me parece tirar mierda contra mí cuando yo no me comporté mal con ella. Hace tres años tuve mis problemas que ya pasaron, no lo entiendo”.

