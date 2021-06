Morena Rial y el presente de su papá, lejos de la televisión: “Está bien, trabaja de abuelo”

El testimonio de Morena Rial (Video: LAM, El Trece)

Morena Rial viajó desde Córdoba hasta Buenos Aires para visitar a su familia. Durante su estadía la influencer realizó una entrevista con Ángel de Brito en la que habló de diferentes temas: el presente de Jorge Rial, su vida amorosa y los planes para el futuro. “¿Ya pasó el momento complicado?”, le preguntó el conductor de Los Ángeles de la Mañana. “Sí, está todo en orden por suerte”, respondió la mamá de Francesco Benicio.

Luego, la cantante se refirió a las críticas que recibió su padre por el abrupto final del programa TV Nostra: “En realidad no me gusta que lo critiquen. Las redes están hechas para criticar. Pero no me gusta que hablen porque él tiene una trayectoria, para bien o para mal. Hablan sin saber”. El periodista le consultó: “¿Sentís que muchos le pegaron porque estaba en el piso?”. La joven contestó: “Claro, para tener la notita del momento, le pegó a Rial. ¡Buscate tu nota, boludo!”.

“Siempre es triste cuando levantan un programa. ¿Tu viejo tiene ganas de volver? Dijo que se iba a tomar un tiempo”, le preguntó Ángel. “Está bien así por ahora, no sé mucho de este tema. Está trabajando de abuelo. En este viaje no lo pude traer a Fran (su hijo), se quedó con el papá. Pero normalmente viaja o viajamos nosotros y lo ve siempre”, explicó Morena.

Morena con su hijo y su papá cuando estaba haciendo temporada teatral en Villa Carlos Paz

En reiteradas oportunidades, la joven había hablado de sus ganas de participar en Masterchef Celebrity o La Academia. Sin embargo, hasta el momento no la convocaron por un motivo: “Eso es una discordia, no sé si lo tengo que decir. Igual estoy viviendo en Córdoba, la idea es volverme primero y después ver qué onda. Es de público conocimiento que mucho en la tele no estoy, estoy más en las redes. No sé si le tienen miedo a papá, pero no tocan el tema”.

De Brito le consultó si sabía que algunos de los ex compañeros de Jorge Rial expresaron su malestar por su decisión de terminar con TV Nostra. “No tengo idea, no escuché nada de ellos, pero claramente (el levantamiento del ciclo) fue de la noche a la mañana. No sé si hablaron bien o mal”. Y luego señaló: “A mi papá todo el mucho le chupa las medias y ahora le pegan todos porque no está más en la tele”.

Jorge Rial y Morena

También se refirió a la polémica que se generó cuando Jorge viajó a los Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus. “Es verdad que le pedimos que se fuera a vacunar, todo el tiempo nos fijábamos si se contagiaba o no. La realidad es que ni mi hermana ni yo estamos vacunadas. Romina (la esposa de Rial) sí porque es trabaja en la salud”.

Respecto a su vida sentimental, hubo rumores que la vinculaban con Yao Cabrera. Pero la joven aseguró que está soltera: “No estoy cerrada al amor tampoco, tuve problemas con mi ex, eso no quiere decir que esté cerrada a estar de novia, todo puede ser, pero hoy en día no estoy de novia”. Por último, habló de sus deseos de volver a vivir en Buenos Aires: “Me fui en noviembre y tuve la temporada de verano para hacer teatro. Siempre quise vivir en Córdoba y me di la oportunidad, pero ya quiero volver”.





SEGUIR LEYENDO: