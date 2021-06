Damián Betular recordó a su amigo fallecido en el 2019: “Su partida me demostró que todos los días me tengo que levantar y tratar de ser feliz”

Damián Betular

Damián Betular es sin dudas uno de los jurados preferidos de los participantes de Masterchef Celebrity. Divertido y siempre dispuesto a ayudar a los concursantes, muy poco muestra de su vida privada. En una charla íntima con Matías Martin, el pastelero habló sobre cómo lo afectó la pandemia y recordó a su amigo y compañero, el chef Federico Ferrari fallecido en un accidente en el 2019.

“Yo comencé mi carrera en el (hotel) Hyatt hace 9 años. Con Federico (Ferrari) éramos como hermanos, teníamos esa convivencia de estar juntos durante 14 horas. También hacíamos viajes. El trabajaba del lado del Palacio Duhau y yo de la torre de Posadas. A él lo transfirieron a Montevideo y después a Bogotá. Yo me iba a trabajar allá, pero como a mí me gusta mucho Argentina decidí quedarme”, dijo sobre cómo era su relación con su compañero.

Luego, recordó uno de los peores momentos de su vida: “Un día estaba en una reunión y me llaman ‘¿podés venir un minuto?’. Ahí fue cuando me dijeron que había muerto en un accidente de tránsito. Mi reacción fue ‘no puede ser’. Era un tipo maratonista con dos hijos hermosos”.

En medio de la tristeza, el hombre que comparte su espacio en el jurado con Donato de Santis y Germán Martitegui, lo toma como impulso para seguid adelante: “Hasta el día de hoy yo lo tengo muy presente. Me demostró aún más que todos los días yo me tengo que levantar y tratar de pasarla lo mejor posible. Tratar de ser feliz y si es posible hacer feliz al otro en ese mismo día. Decirlo es fácil, implementarlo muchas veces me es difícil. Pero todos los días trato y lucho por eso. En un segundo no estás más. Por eso disfruto y si se puede hacer feliz a otra persona durante el día, misión cumplida”.

Federico murió el 3 de julio del 2019 en un accidente de tránsito en Bogotá, donde estaba viviendo, luego de que un taxi lo chocara mientras iba en bicicleta al hotel donde trabajaba. Tenía 38 años.

Betular también se refirió a los comienzos de la pandemia. “Lo del COVID-19, yo lo tomé como algo para ponerle el pecho. Si bien el hotel estaba cerrado teníamos un montón de mercadería que aprovechamos para donar. Eso me ayudó a convivir con esto”, contó.

Damián nació en Dolores. Tiene 38 años recién cumplidos y otro tanto de cocinero ya que si bien se recibió en el 2002 de Profesional Gastronómico y en el 2003 de Pastelero Profesional en el IAG, la cocina lo acompaña desde que tiene uso de razón. El actual Chef Pastelero en el Palacio Duhau Park Hyatt Hotel de Buenos Aires solía estar con su mamá y su abuela mientras ellas cocinaban, incluso miraba Utilísima y pedía que le anotaran las recetas.

A pesar de su amor por la cocina, su facilidad para ciertas materias duras en el colegio lo llevaron a querer ser ingeniero. Fue a una escuela industrial y se recibió en cinco años, en lugar de seis. Sin embargo, pegó el volantazo a tiempo y al egresar del secundario se mudó a Buenos Aires para estudiar cocina. Alguna vez contó que sus maestros en pastelería son Osvaldo Gross y Beatriz Chomnalez.

Estudió en Nueva York y Londres, y también pasó por México y Japón, donde siguió aprendiendo. Uno de sus primeros trabajos en gastronomía fue en Sucre, el restaurante de Fernado Trocca. Allí no se dedicaba a los postres, sino a confeccionar las entradas. Fue por esos tiempos en los que conoció a la pastelera Pamela Villar, con quien forjó una gran amistad y trabajó delante y detrás de cámara.

Sus primeros pasos en los medios fueron en la radio, en el programa La ley de Marley. El conductor quería incorporar a un columnista de cocina y Huberto Tortonese, gran amigo de ambos sugirió su nombre.

