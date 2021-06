Mirko no reconoció a Marley en una publicidad y él se enfureció: “¡Tu propio padre está en la foto!”

La divertida reacción de Mirko al ver a Marley en una foto de la Voz Argentina

A pocas horas del debut de La Voz Argentina, Marley está con toda su energía puesta en promocionar el nuevo programa de talentos musicales que contará con su conducción. En ese contexto, mientras hacía un video para sus redes sociales en el que mostraba una valija con todo el merchandising del ciclo de Telefe, su hijo Mirko fue protagonista de una divertida ocurrencia.

“¿Quién está en la foto?”, le pregunta el conductor al pequeño mientras le muestra un flyer en donde se lo puede ver a él junto a los jurados Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y el dúo Mau y Ricky. Sin vueltas, y sorpresivamente, Mirko responde: “Lali”, lo que provoca la risa de su padre. “¡Tu papá está acá! Él ve a Lali nomás. Tu propio padre está en la foto”, le reprocha, pero agrega: “Está enamorado de Lali y de Dua Lipa”.

En abril, el ex conductor de Por el mundo había sido invitado a Flor de equipo, y durante la entrevista, su amiga Florencia Peña le preguntó qué deseos había pedido en su último cumpleaños. “Siempre pido para Mirko (su hijo), cuando sos papá dejás de ser el centro. Casi todo tiene que ver con él y también pedí darle un hermanita, me gustaría porque no hay mujeres en mi casa”, aseguró el presentador televisivo.

Marley confesó con qué famosa le gustaría tener un hijo (Video: Telefe)

Cuando la actriz le consultó a qué famosa elegiría como madre de su futura hija, Marley respondió: “Con Rocío Marengo podría ser. Ella quiere ser mamá...”. Pero teniendo en cuenta que su ex pareja ahora sale con el empresario Eduardo Fort y no podría ser una posibilidad viable, aclaró que le gustaría elegir a la misma madre biológica de Mirko, que nació el 27 de octubre de 2017 gracias a la subrogación de vientre en los Estados Unidos.

Luego, la periodista Nancy Pazos le consultó: “¿Mirko ya preguntó por su mamá?”. El conductor le contestó: “Sí, fue hace un montón, en uno de los zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: ‘Pídanle almohadones a mamá y papá, y él me miro y me dijo: ‘¿Y mamá?’”.

En vez de esquivar la consulta, Marley optó por responderle con total sinceridad al pequeño: “Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miro y me dijo: ‘Ah, ok’, y siguió con la clase. No lo tenía ensayando. Me dijeron que siempre vaya con la verdad, pero hasta donde él vaya preguntando”.

Lo cierto es que, en el plano laboral, el conductor será el anfitrión del reality de canto, que comenzará el jueves 24 de junio a las 22.30, luego de la tan esperada final de Masterchef Celebrity 2 que disputarán Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa. La última eliminada había sido Sol Pérez, que quedó en el tercer puesto tras haber tenido la posibilidad de regresar al certamen gastronómico. “No me queda más que agradecimiento con este programa, es realmente una familia. Estoy feliz, siento que le voy a poder cocinar a mis hijos, que voy a poder hacer otras cosas”, dijo en su despedida.

